被親姐、未婚夫聯手背叛！《姐姐，這輩子我是王妃》金泰梨「重生」回到15年前，怒喊：這次換我上位

韓劇女神金泰梨要回來了！繼《正年》之後，時隔3年終於傳出復工好消息，這回她將挑戰復仇女王，演出改編自超人氣網路漫畫的新劇《姐姐，這輩子我是王妃》（《언니, 이번생엔 내가 왕비야》/暫譯），消息一出立刻引爆劇迷期待！

據韓媒《JTBC娛樂新聞》今（1）日獨家報導，金泰梨確定接下這部改編自同名Naver網漫的電視劇。劇情描述女主角在被未婚夫、姐姐、家人全員拋棄的那一天，奇蹟般地回到15年前，從此覺醒決心向所有人復仇，誓言一定要登上王妃寶座！如此大快人心的設定，加上金泰梨的百變演技，她會詮釋出怎樣一個精彩角色，粉絲已經等不及啦！



目前該劇預計下半年進入前製作業，明年正式開拍，若順利進行，這將是金泰梨繼tvN《正年》之後，暌違3年再度回歸小螢幕，難怪消息曝光後網友一片暴動，直呼「終於等到了」、「重生劇，一定很爽」。

其實金泰梨今年也沒閒著，她獻出出道以來的固定綜藝處女秀，主持tvN《泰梨的課後表演班》，在只有18名學生的偏鄉小學，帶領孩子們體驗話劇課程，真實又療癒的互動讓觀眾看到她私底下純真可愛的一面，堪稱今年最暖心的實境秀。



如今女神確定重拾演員本業，而且一回來就是氣場全開的復仇女王角色，讓劇迷直呼「太適合她了」、「光想就覺得帥」。不過目前新劇的播出電視台與時段都尚未確定，後續動向勢必成為韓劇圈接下來最熱門的話題！

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