參加《PEAK TIME》成為「8點」大圈粉！DKB新輯《I Need Love》初動創新高飆漲10倍！

男團競演節目《PEAK TIME》TOP6首個回歸團體DKB，新輯《I Need Love》成績出彩，初動（專輯發行一週的銷量）翻漲倍數驚人。

根據韓國唱片銷售統計網站Hanteo排行榜（Hanteo Chart，俗稱「H榜」），以及DKB所屬Brave娛樂（勇敢娛樂）消息，DKB新輯《I Need Love》在14日發行當天就佔據H榜第一名，9000張直接突破上一張專輯《Autumn》整週4000張的數量。 截至20日數據，《I Need Love》初動計算結束，七天銷售44700張，比起《Autumn》翻了11倍，漲了10倍之多，數據相當驚人。

▼H榜顯示《I Need Love》初動數據



▼DKB 20日語音直播興高采烈慶賀，感謝粉絲BB們。據悉還有台灣BB連線對話，DKB當場感謝台灣BB們的支持



回頭一看，DKB雖然在《PEAK TIME》初登場受到全場評審認同、以All Pick過關，但人氣票數只佔16隊中的中段位，期間因為整團實力與舞台魅力吸引人，加上隊長D1在第二回合Dance B組合裡展現了親切的隊長風範等等原因，DKB人氣扶搖直上，最後決賽闖出第四名佳績（決賽同為純人氣投票制），人氣上漲亦相當驚人。



▼文末附上新輯主打歌〈I Need Love〉還有最新舞臺！稍晚DKB還會登場《PEAK TIME》TOP6「Your Time」釜山場演唱會



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