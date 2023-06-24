参加《PEAK TIME》成为「8点」大圈粉！DKB新辑《I Need Love》初动创新高飙涨10倍！

男团竞演节目《PEAK TIME》TOP6首个回归团体DKB，新辑《I Need Love》成绩出彩，初动（专辑发行一周的销量）翻涨倍数惊人。

根据韩国唱片销售统计网站Hanteo排行榜（Hanteo Chart，俗称「H榜」），以及DKB所属Brave娱乐（勇敢娱乐）消息，DKB新辑《I Need Love》在14日发行当天就占据H榜第一名，9000张直接突破上一张专辑《Autumn》整周4000张的数量。 截至20日数据，《I Need Love》初动计算结束，七天销售44700张，比起《Autumn》翻了11倍，涨了10倍之多，数据相当惊人。

▼H榜显示《I Need Love》初动数据



▼DKB 20日语音直播兴高采烈庆贺，感谢粉丝BB们。据悉还有台湾BB连线对话，DKB当场感谢台湾BB们的支持



回头一看，DKB虽然在《PEAK TIME》初登场受到全场评审认同、以All Pick过关，但人气票数只占16队中的中段位，期间因为整团实力与舞台魅力吸引人，加上队长D1在第二回合Dance B组合里展现了亲切的队长风范等等原因，DKB人气扶摇直上，最后决赛闯出第四名佳绩（决赛同为纯人气投票制），人气上涨亦相当惊人。



▼文末附上新辑主打歌〈I Need Love〉还有最新舞台！稍晚DKB还会登场《PEAK TIME》TOP6「Your Time」釜山场演唱会



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻