這遊戲太犯規！潤娥&俊昊湊近挑戰「耳語任務」，甜蜜對視+溫柔聲線令人超心動

俊昊眼神太Sweet！看影片時不知不覺就會浮現幸福的笑容，這一對真的是絕配啊~

Netflix昨日公開《歡迎來到王之國》主演俊昊和潤娥的ASMR採訪影片，兩人要保持音量在75分貝以下完成訪問，一旦超過就要懲罰酒店減掉一顆星星，所以全程都是溫柔低語+忍笑模式！

潤娥介紹必須看《歡迎來到王之國》的理由時，說起一句俗語「你知道的越多...」問俊昊後半句是什麼，俊昊答「越有趣」，然而潤娥想說的是「越可怕」XD為了控製音量，兩人一起轉過頭去忍笑，真的很有默契XD



第二個任務，潤娥要忍住不能吹笛子，但俊昊再次提起那句「知道的越多...」令潤娥眼看就要破功。俊昊連忙扶住肩膀幫她鎮靜下來，總算成功通關~慶祝時潤娥意外把笛子吹出曲調，也讓俊昊笑翻。



兩人要用5個字描述得知對方出演時的心情，俊昊說「真的很完美 」、潤娥說「具元他本人」，俊昊立即握手表示感謝。 兩人對視的眼神都好真摯：



下個任務要一邊靜音吃蔬菜一邊再現印象最深的台詞，潤娥吃芹菜後，俊昊感慨芹菜香氣好濃，潤娥於是對他吹一口氣說「一起吃吧」XD兩位在戲外的互動都太甜了！



不得不說俊昊看潤娥時眼神都超深情，不愧是愛情喜劇匠人啊：



訪問順利結束，證實兩人在戲外的化學反應也超棒！網友紛紛稱讚他們不僅顏值和演技無可挑剔，而且個性可愛、對話合拍，一邊看一邊心動到不行！可以打開中文字幕觀看，或選擇Netflix自製的英文字幕版：



▽英文字幕版：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞