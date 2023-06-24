【K社韓國小百科】這檔全員女嘉賓的節目全程熱血！來自女性團體的壓迫感，姊姊們太酷了

也許這檔節目會讓我們對女性的「美」有更多元化的認識。

提到韓國，我們總會先想到他們的娛樂文化，在以瘦為美，以白為美，以童顏為美的娛樂圈內，明星們的身材管理稍微差了那麼一點點都會遭到網民的指責和嘲諷，類似的審美也逐漸吹入整個社會，讓越來越多的人陷入了單一的審美中。 然而近期韓國推出的《海妖的呼喚：海之島生存戰》讓我們看到了另一種女性之美，她們充滿了無限的生命力與力量感，還有女性團體的壓迫感，讓人看得熱血沸騰。

《海妖的呼喚》是Netflix播出的一檔韓國綜藝真人秀，邀請了擁有最強戰鬥力和最縝密戰略頭腦的24名女性參加，她們來自警察、消防員、保鑣、軍人、運動員和特技演員6大領域，依照職業分組，在荒僻孤島上為了生存而戰。 從亮相開始，她們就帶著無比的自信，穿越泥潭、扛起鐵柱，有的擅長排兵佈陣、有的以力量見長、有的善於捕捉情緒，這裡的她們並非完美的女人，卻都有著屬於自己的閃光點，為了共同的目標努力前進，生動地詮釋著真正的女性力量。



小編興奮於女性多樣魅力被更多的人看到，各行各業都有女性，她們也能在自己的職業領域裡閃閃發光！！！看過的觀眾們評論：「淚失禁體質真的看得激動」、「光是看到這些女性們堅定的眼神和充滿力量的身軀，如此勇敢如此自信如此強壯如此動人的樣子就已經感動得不行，忍不住流淚和鼓掌想為她們喝彩」、「姐姐們太酷太有魅力了」等。



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