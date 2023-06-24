文氏兄妹《我耳边的Candy》一周年！秀雅欣喜分享幕后故事，温馨回忆竟惹泪目
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文氏兄妹《我耳边的Candy》一周年！秀雅欣喜分享幕后故事，温馨回忆竟惹泪目

明星   2023年6月24日   星期六14:30   Sani  

（封面图源：TVDaily，YouTube@KBS Kpop截图）

文彬和秀雅这对偶像兄妹曾在打歌节目带来特别合作《我耳边的Candy》，今天是舞台公开一周年，秀雅与粉丝分享排练时的幕后故事，也提到已过世的哥哥。

秀雅今天一大早就通过付费聊天服务「Bubble」发讯息，说道：「没错，今天是《我耳边的Candy》一周年。 时间真的很快呢，当时超幸福的hhh」

秀雅分享了排练时的小插曲，就是为ending苦恼了很久：「ending真的很重要嘛，所以想过要不要背起来，或是像现实兄妹一样假装互相不认识地走过去，又或是公主抱？ 真的苦恼很久kkk」

秀雅回忆说：「反正要穿夹克外套，所以想试试躲藏起来稍微探头，结果诞生了很不错的ending。 」正式登台时，ending秀雅躲进文彬的衣领里探出头来、对哥哥撒娇飞吻，哥哥不禁眉头一皱，露出为难中带著欣喜的表情，真的很现实兄妹：
（图源：YouTube@KBS Kpop截图）

秀雅：「这是秘密~彬儿在秀雅不知道的时候经常炫耀秀雅呢。 哎，是什么是什么？ 炫耀了什么？ 也告诉我嘛！！」本应是兄妹之间打打闹闹的温馨对话，现在听来却让人感到心酸难过......

ASTRO成员文彬在今年4月19日突然离世，女团Billlie成员、亲妹妹秀雅备受打击休息了57天，直到6月14日担任《Show！ Champion》MC重启活动，获得很多网友应援打气。

前段时间还有网友目击秀雅在ASTRO哥哥们的陪伴下去看舞台剧，希望秀雅接下来都会健康快乐啊！

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