文氏兄妹《我耳边的Candy》一周年！秀雅欣喜分享幕后故事，温馨回忆竟惹泪目

文彬和秀雅这对偶像兄妹曾在打歌节目带来特别合作《我耳边的Candy》，今天是舞台公开一周年，秀雅与粉丝分享排练时的幕后故事，也提到已过世的哥哥。

秀雅今天一大早就通过付费聊天服务「Bubble」发讯息，说道：「没错，今天是《我耳边的Candy》一周年。 时间真的很快呢，当时超幸福的hhh」



Sua: “Hello, good morning!!! That’s right today is My Ear’s Candy’s 1st anniversary The time flies, right? I was so happy.”



#문수아 #MOONSUA pic.twitter.com/RKfrGlUkF6 — 스프링따나아스트로 (@springddana) June 24, 2023

秀雅分享了排练时的小插曲，就是为ending苦恼了很久：「ending真的很重要嘛，所以想过要不要背起来，或是像现实兄妹一样假装互相不认识地走过去，又或是公主抱？ 真的苦恼很久kkk」

秀雅回忆说：「反正要穿夹克外套，所以想试试躲藏起来稍微探头，结果诞生了很不错的ending。 」正式登台时，ending秀雅躲进文彬的衣领里探出头来、对哥哥撒娇飞吻，哥哥不禁眉头一皱，露出为难中带著欣喜的表情，真的很现实兄妹：



秀雅：「这是秘密~彬儿在秀雅不知道的时候经常炫耀秀雅呢。 哎，是什么是什么？ 炫耀了什么？ 也告诉我嘛！！」本应是兄妹之间打打闹闹的温馨对话，现在听来却让人感到心酸难过......



Sua said Bin and her thought a lot about the ending pose for My Ear’s Candy since it was important so they wondered if they should do a piggyback ride pose or just pose like a real siblings or they should just pretend like they didn’t know each other ++ pic.twitter.com/9yumvnqruE — 스프링따나아스트로 (@springddana) June 24, 2023

ASTRO成员文彬在今年4月19日突然离世，女团Billlie成员、亲妹妹秀雅备受打击休息了57天，直到6月14日担任《Show！ Champion》MC重启活动，获得很多网友应援打气。



오늘의 쇼챔일기



오늘은 #달나츠 랑 행복과 즐거움이 가득한#쇼챔피언 놀이공원에 놀러갔다



달나츠랑 롤러코스터도 타고

회전목마두 타고 솜사탕도 먹꾸

오늘도 행복한 쇼요일이어따 - ̗̀( ˶'ᵕ'˶) ̖́- pic.twitter.com/2ueNKMK1s7 — SHOWCHAMPION (@showchampion1) June 14, 2023

前段时间还有网友目击秀雅在ASTRO哥哥们的陪伴下去看舞台剧，希望秀雅接下来都会健康快乐啊！



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