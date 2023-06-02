文彬啊，你放心吧～ASTRO車銀優等人陪秀雅看音樂劇：她被哥哥們圍在中間！

ASTRO的成員們陪同文彬的妹妹秀雅度過艱難時期。

最近韓網上爆出了ASTRO車銀優、尹產賀與前成員Rocky陪同秀雅去看音樂劇《Dream High》的照片，該音樂劇主演之一就是隊友JIN JIN。 秀雅坐在哥哥們中間，難得露出笑容，狀態似乎也好了很多。 自從哥哥文彬去世之後，秀雅就暫停了團隊Billie的活動，一直處在休息中。



2023.06.01

시간은 속절없이 잘도 가는구나

아스트로 형제님들. 수아야

그저 #잘먹고 #잘자자

젤 쉬운일인거 같은데

때로는 젤 어려운 일이 되기도 하더라

날도 점점 더워지고 때론 힘들고 지치겠지만 힘내자#아스트로 #ASTR #수아 pic.twitter.com/2cFuphwRfu — 날고누비go (@nubigo_astro) May 31, 2023

오늘 진우 뮤지컬에 우리 애들하고

수아 왔어요

우리 라키 민혁이 머리는 그대로고

살만 쭉 빠짐#아스트로 #문수아 #박민혁 pic.twitter.com/hkLQU5DtAe — 로하다 (@aksnfdk07) May 31, 2023

照片傳出後也引來網友們的關注，大家留言表示：「看到大家互相依賴，這份感情真好啊」、「照顧好友妹妹的溫柔哥哥們」、「文彬一定看到了」等。

此外，自從文彬離開之後車銀優已經許久未更新IG了。然而5月30日淩晨，他突然在限時動態公開了文彬生前唱歌的畫面，同時也於個人YouTube上傳一則翻唱影片，向已故的摯友致意。



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