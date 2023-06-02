文彬啊，你放心吧～ASTRO車銀優等人陪秀雅看音樂劇：她被哥哥們圍在中間！
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文彬啊，你放心吧～ASTRO車銀優等人陪秀雅看音樂劇：她被哥哥們圍在中間！

明星   2023年6月2日   星期五10:07   Tracy  

（封面圖源：IG@billlie.official、@eunwo.o_c）

ASTRO的成員們陪同文彬的妹妹秀雅度過艱難時期。

最近韓網上爆出了ASTRO車銀優、尹產賀與前成員Rocky陪同秀雅去看音樂劇《Dream High》的照片，該音樂劇主演之一就是隊友JIN JIN。 秀雅坐在哥哥們中間，難得露出笑容，狀態似乎也好了很多。 自從哥哥文彬去世之後，秀雅就暫停了團隊Billie的活動，一直處在休息中。

照片傳出後也引來網友們的關注，大家留言表示：「看到大家互相依賴，這份感情真好啊」、「照顧好友妹妹的溫柔哥哥們」、「文彬一定看到了」等。

此外，自從文彬離開之後車銀優已經許久未更新IG了。然而5月30日淩晨，他突然在限時動態公開了文彬生前唱歌的畫面，同時也於個人YouTube上傳一則翻唱影片，向已故的摯友致意
（圖源：IG@eunwo.o_c）

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