破天荒！ASTRO時隔3年開演唱會，退團ROCKY也加入！海報剪影六人包括文彬ㅠㅠ

男團ASTRO所屬經紀公司Fantagio昨（14）日宣布專場演唱會好消息，「六人體」引發粉絲AROHA激動。

Fantagio公告ASTRO成員們近日正準備特別單曲〈Twilight〉發行，討論過程中提到了演唱會，因此公司提議舉行開啟第四次專場演唱會「The 4th ASTROAD [Stargraphy]」，「因為比任何人都還期待和AROHA在一起的時光，所以ASTRO成員也表現了強烈的意志，所以計畫了此次演唱會」。

「再者，由於是時隔許久以『ASTRO』名義進行的演唱會，本公司和成員們經過深入討論後，向ASTRO前成員ROCKY提議一同參與此次演唱會。透過ASTRO成員和ROCKY的合作，為了帶來能喚起ASTRO和AROHA珍貴回憶的舞台，參與此次演出的ROCKY，將和ASTRO成員一同表演曾參與過的歌曲。」

「為了給長時間等待ASTRO舞台的AROHA而準備的『ASTRO專場演唱會』，會盡最大努力讓ASTRO、ROCKY和AROHA留下溫暖且有意義的瞬間。」Fantagio公告文末還請大家多多支持並喜愛ASTRO成員和ROCKY。

「讓退團成員回到原團活動」，雖然是ASTRO暫時的特別活動，但可以說是破天荒、K-POP首例。K-POP過往頂多是許久未活動的團，多年後重新集結不同代成員以活動，如K-ARA或U-KISS就出現不曾合作過的成員重新組團，Fantagio和ASTRO此計畫更像是「欲重現最完整的完整體」，從海報可窺知一二。



Fantagio目前公告的演唱會海報是六人剪影，六人即出道成員MJ、JIN JIN、車銀優、文彬、ROCKY與尹產賀，逝世的文彬也在內，AROHA怎能不激動？ROCKY 2022年10月傳出「公費談戀愛」，隔年2月便結束合約退團，同年4月19日文彬過世。文彬的離世讓成員與ROCKY都非常痛心，過幾日正是他離開的兩週年。

文彬離開後，ASTRO便較少有完整體活動，較大的活動即去年發行出道8週年紀念單曲〈Circles〉，再來便是今年的9週年紀念單曲〈Twilight〉，此次「The 4th ASTROAD [Stargraphy]」更是時隔3年開啟。



ASTRO成員昨直播時亦解釋文彬生前常說「很想念六成員一同表演的畫面，想再一起表演」，所以才促成此演唱會。AROHA都表示很感動，很感動有ROCKY且文彬也在。



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