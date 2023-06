JYP娛樂19日0點在官方 SNS 頻道上傳 ITZY 《KILL MY DOUBT》預告影片和新專輯的曲目列表,傳達7月31日回歸的消息。

根據曲目列表,這次的新專輯《Kill My Dowt》包括主打歌〈CAKE〉在內,還有〈BET ON ME〉、〈None of My Business〉、〈Bratty〉、〈Psychic Lover〉、〈Kill Shot〉等共6首歌曲,還拍攝了三首MV。公開的預告影片中,5名成員魅惑和超現實的氛圍,妝容和造型和以往有很大的不同,吸引大家的視線。



ITZY 以優越的表演實力獲得好評,迷你五輯《CHECKMATE》和迷你六輯《CHESHIRE》都創下「百萬銷量」的記錄。這次也是他們時隔8個月回歸,讓許多粉絲都相當期待!



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞