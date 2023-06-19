《Running Man》成員們看到宋智孝的腿後都驚呆了！這是和金鍾國用的同一個「桶」嗎？

宋智孝，你的腿怎麼了？

人氣綜藝《Running Man》如常播出，宋智孝的亮相震驚了其他成員，大家的目光全都聚集到了她的腿上。 原本以皮膚白皙著稱的宋智孝居然兩腿黢黑，看得劉在錫忍不住爆笑「之前是露肚子，現在又去美黑，你到底怎麼了？」，金鍾國也調侃「看起來很像肉脯」，成員們你一言我一語地都在討論著宋智孝的腿，池錫辰忍不住問道：「難道是和金鍾國一起的情侶美黑？」金鍾國聽了之後解釋說：「是同一家，就告訴她了，怎樣？」 全昭旻又問了一句：「兩人該不會用的是同一個美黑桶（設備）吧。」 逗得全場哈哈大笑。



近兩年金鍾國和宋智孝已然是《Running Man》的新官方CP，合作時間超過十年，兩人經常在節目中親密互動，這樣的曖昧表現也一度令觀眾們好奇金鍾國和宋智孝到底有沒有交往。 某次在節目中玩問答遊戲時，金鍾國被問：「是不是覺得宋智孝超級可愛？ 」他略顯堂皇又無奈地回應「真是的」，然後又補了一句「好可愛！」並且稱宋智孝胖乎乎的很可愛，做的事也很可愛，還反問宋智孝「你怎麼這麼可愛？ 」然後宋智孝一臉幸福撒嬌地說：「歐巴，你是完全愛上我了嗎？ 」



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