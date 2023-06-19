《驅魔麵館2》兩版全新團體海報釋出：原班人馬引進新人Counter，惡鬼能力更強也發展出軍團新勢力！
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《驅魔麵館2》兩版全新團體海報釋出：原班人馬引進新人Counter，惡鬼能力更強也發展出軍團新勢力！

韓劇   2023年6月19日   星期一14:37   Mico  

（封面圖源：tvN《驅魔麵館2》海報）

等不及想看這部續作～，而且超期待惡鬼們的表現是怎麼回事？熱門韓劇《驅魔麵館2》衝啊！！！

tvN 人氣漫改韓劇《驅魔麵館2》終於釋出了完整的團體海報，而且是惡鬼獵人組織「Counter」們一張，然後惡鬼們一張，一分為二且有模糊地帶的神祕勢力出現，讓人好奇心倍增。
（圖源：OCN《驅魔麵館》第一季海報）

本劇講述偽裝成麵店的惡鬼獵人組織「Counter」攜手打擊從死後世界來到人間、追尋永生惡鬼們的奇幻動作劇。
（圖源：tvN《驅魔麵館2》海報）

▼第一張海報為「Counter」團隊中的主要演員趙炳圭（飾 蘇炆）、金世正（飾 都哈娜）、劉俊相（飾 賈模度）、廉惠蘭（飾 秋梅玉）、安奭奐（飾 崔將岉）原班人馬，再加上新進Counter劉仁秀（飾 赤峰），象徵著希望與力量的正義勢力。
（圖源：tvN《驅魔麵館2》海報）趙炳圭、金世正（圖源：tvN《驅魔麵館2》海報）劉仁秀、劉俊相（圖源：tvN《驅魔麵館2》海報）安奭奐、廉惠蘭（圖源：tvN《驅魔麵館2》海報）

▼第二張海報則是惡鬼軍團的主要演員姜其永（飾 弼光）、金赫拉（飾 蓋莉）、金賢旭（飾 王）表情囂張且展現出極致的惡；其中站在角落的陳善圭（飾　朱錫）雖然在同一張海報中，卻隔著龜裂的地面站在惡鬼們的對立面，究竟他是善還是惡還不得而知。
（圖源：tvN《驅魔麵館2》海報）金赫拉、姜其永、金賢旭（圖源：tvN《驅魔麵館2》海報）陳善圭（圖源：tvN《驅魔麵館2》海報）

▼早先釋出的角色預告

團體海報更是用上帝視角來俯瞰所有角色，整體氛圍緊張又刺激，Counter們第一季的紅色運動服，也換上了全新色彩和注入能量，究竟第二季中會帶給觀眾們什麼樣的嶄新感官刺激也讓人非常期待。
（圖源：OCN《驅魔麵館》第一季海報）

《驅魔麵館2》將於7月29日（六）晚間21:20首播。

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