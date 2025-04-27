【K社韓國小百科】韓國整容審美又又又變了！Jennie、Karina「短中顏部」正主導顏值天花板

隨著K-POP明星與修圖APP推波助瀾，「中顏部」（眉毛至鼻尖區域）長度正成為新一代審美指標。
據關鍵詞分析網站SomeTrend數據，近一個月「中顏部」線上討論量同比暴增70.22%，Naver搜尋量自3月20日起更直線攀升。BLACKPINK Jennie、ITZY Yuna、aespa Karina、NMIXX Sullyoon等「短中顏部」女偶像人氣高漲，帶動「中顏部短=顯幼態」觀念風靡社群。
美妝YouTuber「Risabae」的「中顏部縮小化妝術」影片10個月累計288萬觀看，同類型教程與「人中縮短手術」成熱搜關鍵詞。 SODA、SNOW等修圖APP更直接內建「縮短中顏部」功能，卻無反向拉長選項，反映審美單一化趨勢。
整形外科順勢推出「中顏部套餐」，首爾江南區診所每日至少5例相關諮詢，常見術式包括鼻整形、蘋果肌拉提、脂肪移植等。Thank You整形外科院長權正佑分析：「幼兒臉部三區比例均等，短中顏部能營造童顏感；過長則易顯老態。」
醫美界將「人中縮短術」納入中顏部療程，導致民眾混淆兩者概念。 ELLE整形外科院長金興圭警告：「切除人中可能引發嘴唇外翻等副作用，應注重整體協調而非單一比例。」
更值得關注的是衍生心理問題。慶熙大學醫院李雅羅教授指出，社群媒體反覆強調「理想比例」，易誘發「身體變形障礙症」（BDD），患者可能不斷重複手術仍無法滿足。 今日精神健康科診所梁容俊院長補充：「外貌焦慮已與焦慮症、飲食障礙形成共病關係。」
儘管短中顏部審美持續發酵，專家呼籲大眾建立多元價值觀。皮膚科職員透露，多數消費者手持Jennie等明星照片要求複製「幼態臉」，卻忽略個人面部基礎。權正佑院長強調：「流行終將更迭，與其追逐短期標準，不如找到專屬平衡美。」
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