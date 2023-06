《走向瘋狂》預告：SJ「圭賢姐弟」＆「銀赫姐弟」一起出遊！原以為是溫馨風格，沒想到狀況不斷XD

只要有SJ在,很難不「走向瘋狂」吧!(大笑)

眾所皆知,Super Junior成員們雖然自嘲是「櫥窗組合」,但他們的感情其實相當深厚。多年來累積的情誼,不只成員們,家人與家人之間的關係也相當良好。圖中4位女性為利特、希澈、銀赫和圭賢的親姐姐們,希澈曾在節目中‎透露‎:「我姐姐、銀赫姐姐、圭賢姐姐和利特姐姐,4人是死黨。有次我們同時收到信用卡消費簡訊,那就表示她們正在一起花錢。」相當有趣。

近期,圭賢與朴娜勑一起作為MC主持KBS 2TV旅行真人秀《走向瘋狂》,這是一檔邀請明星的家人們展開海外旅遊的節目。

Kyuhyun and Eunhyuk's travel episode in 걸어서 환장속으로 on July 2!!#KYUHYUN #규현 #EUNHYUK #은혁 #SUPERJUNIOR #슈퍼주니어 @SJofficial



pic.twitter.com/7QU9SW0q5O