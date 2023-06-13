《走向瘋狂》預告：SJ「圭賢姐弟」＆「銀赫姐弟」一起出遊！原以為是溫馨風格，沒想到狀況不斷XD

只要有SJ在，很難不「走向瘋狂」吧！（大笑）

眾所皆知，Super Junior成員們雖然自嘲是「櫥窗組合」，但他們的感情其實相當深厚。多年來累積的情誼，不只成員們，家人與家人之間的關係也相當良好。圖中4位女性為利特、希澈、銀赫和圭賢的親姐姐們，希澈曾在節目中‎透露‎：「我姐姐、銀赫姐姐、圭賢姐姐和利特姐姐，4人是死黨。有次我們同時收到信用卡消費簡訊，那就表示她們正在一起花錢。」相當有趣。

近期，圭賢與朴娜勑一起作為MC主持KBS 2TV旅行真人秀《走向瘋狂》，這是一檔邀請明星的家人們展開海外旅遊的節目。

而「圭賢姐弟」與「銀赫姐弟」的部分，將於下月（7月）2日晚間播出！預告影片裡，可以看到圭賢為自己的親姐姐曹雅拉準備了「旅行夥伴」──銀赫及其親姐姐李素拉，四人一起前往東京進行「療癒之旅」。圭賢表示：「我認為NO發瘋是重點」，旅伴們也看起來相當樂在其中。

不過，畫面一轉，卻看到雅拉姐姐撐著傘站在雨中，表情似乎不太好；而素拉姐姐則邊踩著船、邊抱怨道：「腳好痛！」銀赫還直言：「你應該做到讓人不發牢騷啊！」究竟，「NO發瘋旅行」是有可能的嗎？

▲覺得這個畫面很可愛！生氣的銀赫 VS 大笑的圭賢，好期待「宿舍LINE」之間的火花哦～

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