《走向疯狂》预告：SJ「圭贤姐弟」＆「银赫姐弟」一起出游！原以为是温馨风格，没想到状况不断XD

只要有SJ在，很难不「走向疯狂」吧！（大笑）

众所皆知，Super Junior成员们虽然自嘲是「橱窗组合」，但他们的感情其实相当深厚。多年来累积的情谊，不只成员们，家人与家人之间的关系也相当良好。图中4位女性为利特、希澈、银赫和圭贤的亲姐姐们，希澈曾在节目中‎透露‎：「我姐姐、银赫姐姐、圭贤姐姐和利特姐姐，4人是死党。有次我们同时收到信用卡消费简讯，那就表示她们正在一起花钱。」相当有趣。

近期，圭贤与朴娜勑一起作为MC主持KBS 2TV旅行真人秀《走向疯狂》，这是一档邀请明星的家人们展开海外旅游的节目。

而「圭贤姐弟」与「银赫姐弟」的部分，将於下月（7月）2日晚间播出！预告影片里，可以看到圭贤为自己的亲姐姐曹雅拉准备了「旅行伙伴」――银赫及其亲姐姐李素拉，四人一起前往东京进行「疗愈之旅」。圭贤表示：「我认为NO发疯是重点」，旅伴们也看起来相当乐在其中。

不过，画面一转，却看到雅拉姐姐撑著伞站在雨中，表情似乎不太好；而素拉姐姐则边踩著船、边抱怨道：「脚好痛！」银赫还直言：「你应该做到让人不发牢骚啊！」究竟，「NO发疯旅行」是有可能的吗？

▲觉得这个画面很可爱！生气的银赫 VS 大笑的圭贤，好期待「宿舍LINE」之间的火花哦～

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