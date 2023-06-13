【韓網熱帖】今天開始登上全韓免疫力最強者寶座的旗安84

很多韓國旅行YouTuber去印度都會經歷至少一次腸炎，但旗安84把恆河當自己家附近的小溪一樣游泳、喝恆河水，還把點火的樹葉放進喉嚨，仍然地身體健康回來。 這生存力... 即便人類滅亡應該也能活下來。

（*小編補充：節目是上週日開播的《既然出生就環遊世界2》，旗安84在印度用手吃飯、坐在地上品嚐街頭小吃，還說：「我在國內也就是因為有筷子所以用一下，沒有的話也就用手吃了。」）



▼ 韓國網友評論：

1. 新人類...

2. 鋼鐵之軀啊

3. 可不可以用他的抗體做疫苗... 為全人類做貢獻

4. 其實他就是最終兵器也說不定...

5. 好羨慕他的消化力和免疫力

6. 這是小強的生命力嗎... 居然喝恆河水

7. 我全程買水喝都腹瀉了，真的太強

8. 看來人活著不能太乾淨

9. 有人說，人類之所以能吃上河豚，就是因為老祖宗裡有旗安84這樣的人kkk

10. 多年吃冷凍食品鍛煉出來的kkkk

11. 其實我去印度吃街頭小吃也沒事，但看到他喝恆河水真的敬佩...

12. 不抱怨衛生狀況、和當地人一樣生活，看起來真好hh

13. 第一季有用嘴嚼發酵的酒，其他出演者不敢喝，只有旗安說那樣很失禮、接過來大口喝了，讓我震驚。 不僅免疫力強，最厲害的是尊重其他文化、擁有開闊的心態

14. 看得出他是真心接受當地文化，肅然起敬

15. 這節目真的很好看，旗安超好笑

16. kkk旗安真的是為旅行而生的人

17. 人生當如旗安kk

18. 旗安84今年拿大賞吧！

#旗安84 #既然出生就環遊世界2 #印度旅行 #恆河水

Edit：Sani

出處：https://theqoo.net/square/2828389874

圖：MBC《既然出生就環遊世界2》截圖

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