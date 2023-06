《雖然沒準備什麼菜》李泳知大手筆送朴載範勞力士！這一幕卻嚇到朴載範：桌子下的腳是真的嗎

《雖然沒準備什麼菜》最新一集邀請到朴載範(Jay Park),要知道,朴載範可是李泳知的偶像啊!去年李泳知參賽《Show Me The Money 11》也是在朴載範團隊裡,最後奪得冠軍。

李泳知為了感謝朴載範與Slom兩位製作人的幫助,挑選了知名鐘錶品牌勞力士(ROLEX)手錶送給兩位,不過買到手5個月才藉《雖然沒準備什麼菜》送給對方。一開始李泳知還想捉弄朴載範呢,放了豆順手錶貍貓換太子,朴載範又驚又喜(包括放了5個月這件事),乾脆兩支手錶都戴,興奮吶喊:「Flex!」



網友看了這段內容說「泳知22歲就送勞力士當禮物,給中一(國一)就喜歡的最愛……真的好帥啊」、「靠自己的實力獲得成功,還和小時候憧憬的人一起工作並取得好成精,再送上高價禮物……好帥啊」,又因為此集有講了英語就要捐款的約定,兩人各捐一千萬和325萬韓幣,大家都在稱讚兩位很帥氣很爽快啊!



不過……朴載範看了播出之後可是受到驚嚇了,因為他發現12:40桌子下有隻腳,可是李泳知明明就站出來跳舞了……他激動發限時動態:「真的沒開玩笑…WFT is that!!!!! Whys there a foot there!! Please tell me that’s camera trick(特殊攝影)…PD請說明一下…好害怕…」也跑去影片下方留言。幸好,PD的回答如他所希望的,是剪輯時造成的失誤,PD還開玩笑那是給他的復活節彩蛋。



차쥐뿔 PD에게 피드백 요구하는 박재범

저 발 뭔데....; pic.twitter.com/EacMbhgSoN — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) June 4, 2023

▼快來看本集的《雖然沒準備什麼菜》,Jay Park還提到要引退的事呢TT



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞