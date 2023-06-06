文彬離世49天 摯友勝寛在追悼空間留下手寫信：「照亮我的你不在了，我有點害怕！真的很愛你」

勝寛在文彬49祭的前一天（5日）訪問天空公園內的追悼空間，並留下長篇手寫信。

他說：「真的要到了送走你的日子，我來到愛你的粉絲們最多的天空公園。這段時間我一直在努力照顧秀雅、伯母、伯父、阿姨們，但是我好像得到更多安慰，多虧了他們，我的行程也才能順利完成。」他還提到前幾天去了太妍的演唱會：「前天去了跟你約定好一起去的太妍姊姊的演唱會，得到了很多安慰，也總是想起你。幸好沒有唱你喜歡的〈U R〉，才幸好沒有發生在座位上哽咽的事。」

승관이가 오늘도 문빈님께 왔다갔어요

빈이와 함께 가기로 했던 태연님 콘서트도 다녀왔고 아직은 많이 힘들지라도 우리 승관이가 잘 이겨낼 수 있었으면 좋겠다 오늘은 우리 승관이 꿈에 문빈님께서 나와서 꼬옥 안아줬으면 하는 밤이네요 pic.twitter.com/vQgXMSoRuB — 웅냥냥 ꒰ঌ(@nyang4123) June 5, 2023

勝寛接著說：「真懷念那時候的我們，本來希望隨著時間的流逝，可以漸漸變得沒關係，但好像不是那樣。」表達思念之情。他說：「雄也那是那樣想『與其在沒有你的情況下，要表現過得不錯，那不如直接過得沒那麼好』，對這句話我是有點同意的，你體諒一下我吧！我還是太自私了，希望你能理解。照亮我的你不在了，我有點害怕。」



他還說：「前天你的粉絲們來到咖啡廳對我說謝謝、安慰我，我不知道忍了多久的眼淚。收到溫暖的安慰，所以又下定決心，要打起精神來啊！感覺以後也會一直這樣，真的很愛你，親辜！現在得走了，好像是過來跟你耍賴的。要好好吃飯、好好睡覺，有時間的話，就來我的夢裡吧。」



日前 Fantagio 發布聲明，宣佈原本計劃開放到6月6日的文彬追悼空間，將按照家屬意願轉移到京畿道廣州市的國清寺，從6月7日起長期接受粉絲到訪。

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