《虽然没准备什么菜》李泳知大手笔送朴载范劳力士！这一幕却吓到朴载范：桌子下的脚是真的吗

《虽然没准备什么菜》最新一集邀请到朴载范（Jay Park），要知道，朴载范可是李泳知的偶像啊！去年李泳知参赛《Show Me The Money 11》也是在朴载范团队里，最后夺得冠军。

李泳知为了感谢朴载范与Slom两位制作人的帮助，挑选了知名钟表品牌劳力士（ROLEX）手表送给两位，不过买到手5个月才藉《虽然没准备什么菜》送给对方。一开始李泳知还想捉弄朴载范呢，放了豆顺手表狸猫换太子，朴载范又惊又喜（包括放了5个月这件事），干脆两支手表都戴，兴奋呐喊：「Flex！」



网友看了这段内容说「泳知22岁就送劳力士当礼物，给中一（国一）就喜欢的最爱……真的好帅啊」、「靠自己的实力获得成功，还和小时候憧憬的人一起工作并取得好成精，再送上高价礼物……好帅啊」，又因为此集有讲了英语就要捐款的约定，两人各捐一千万和325万韩币，大家都在称赞两位很帅气很爽快啊！



不过……朴载范看了播出之后可是受到惊吓了，因为他发现12:40桌子下有只脚，可是李泳知明明就站出来跳舞了……他激动发限时动态：「真的没开玩笑…WFT is that!!!!! Whys there a foot there!! Please tell me that’s camera trick（特殊摄影）…PD请说明一下…好害怕…」也跑去影片下方留言。幸好，PD的回答如他所希望的，是剪辑时造成的失误，PD还开玩笑那是给他的复活节彩蛋。



차쥐뿔 PD에게 피드백 요구하는 박재범

저 발 뭔데....; pic.twitter.com/EacMbhgSoN — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) June 4, 2023

▼快来看本集的《虽然没准备什么菜》，Jay Park还提到要引退的事呢TT



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