李泳知& D.O.台灣合唱〈Small Girl〉「逃避」內幕曝光！《雖沒菜》再次合唱乾脆蒙臉

李泳知6月找上都敬秀（D.O.）合唱自創曲〈Small Girl〉，沒幾天就在台灣完成了首次合體表演，昨（13）日播出的《雖然沒準備什麼菜》（雖沒菜）兩人再度合體，提到MV也提到當時表演內幕。

*MV與先前報導回顧：



〈〈Small girl〉首次合體表演在台灣！李泳知超怕D.O.都敬秀狂躲，結束後直接逃XD〉

〈D.O.都敬秀沒有偷親啦！李泳知曝「Small Girl」MV拍攝花絮：「拍攝畫面都經過事前協調」〉

先回顧MV幕後，李泳知在羅PD YouTube頻道就曾說明MV裡D.O.「親她」是劇本，只是她實在太害羞也「太害怕」了。《雖沒菜》裡聊到，李泳知不禁讚嘆D.O.「真的是演員」，因為要拍親吻戲時，D.O.能泰然自若先聊天，她完全無法，「只想安靜待著，沉靜在靜默中」。

D.O.發現李泳知講到這些話都講不好，忍不說：「她只要一提到這個就一直拉開距離！舞台上也是，她一直逃跑！」對，D.O.說的就是他和李泳知在他solo巡演台灣台北場合體之事，D.O.發現李泳知離他很遠便故意接近，拍了拍李泳知肩膀結果她頭撇更開了。



李泳知解釋：「我想保持安全距離唱歌，你卻走過來！」不過D.O.說自己只是想一起合唱、創造對唱的美好畫面，李泳知又解釋，說自己唱歌的時候會像蟾蜍打開嘴巴還會有雙下巴：「嗯我不知道我看起來是怎樣……」而她問D.O.拍愛情戲的技巧，D.O.竟說「當下要愛著這個人」，讓李泳知尖叫說做不到，D.O.很乾脆：「……別演了，別演愛情戲了。」



而他們當場要再表演一次〈Small Girl〉，明明演唱之前李泳知答應D.O.要對視了，李泳知還是做不到，還用頭巾把臉遮住，D.O.伸手想掀開，兩人又又又上演你追我跑戲碼，D.O.超無奈XDD……



兩人玩遊戲也相當搞笑，要猜對方讓自己猜的字詞是什麼，兩人拐彎抹角到出老千，一個要猜「李泳知」一個要猜「李光洙」，各懷鬼胎(?)要笑死！



一些網友看完說這個組合很棒、很合得來的感覺，還有人因此被D.O.圈粉呢！網友說「有聯想美（李泳知說被D.O.親完重新學習「聯想」），不虛張聲勢也沒有油膩感，很從容很純粹，這很難能可貴」、「兩人好像很合得來？面對的所有男嘉賓中，泳知看起來最舒服」、「今天泳知狀態很好，似乎和都敬秀能量很合得來」、「都敬秀真的是讓人心動的公式……真是的，人怎麼長那麼帥……笑起來嘴圓圓的真是要瘋了」、「什麼啊這差不多是都敬秀入坑影片了，本來不太了解，現在好激動」……等等。

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