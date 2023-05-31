男子為透氣打開飛行中的飛機艙門，韓亞航空損失超20億！空姐以身擋住被打開的艙門

韓亞航空一名空姐臨危不懼的處事態度讓民眾們看到了職業女性的專業與敬業。

相關內容：韓亞航空飛行中「艙門大開」12名乘客送醫！肇事男因「失業壓力大」擅自開啟逃生門：「想快點下飛機」

26日，韓亞航空一架客機在飛行過程中遭遇荒唐一幕，在即將抵達目的地機場，飛行在距離地面200多米的高度時一名男性乘客突然打開機艙門，大風灌進機艙，乘客們驚恐尖叫，多人呼吸困難。 客機最終安全著陸，並未出現嚴重人員傷亡，但有12人經驚恐出現呼吸困難等癥狀，其中9人被送往醫院。 打開機艙門的是一名現年30多歲的男乘客，他開艙門是因為「透不過氣，想快點下飛機」。 目前該乘客已經被警方拘留，他還告訴警方「最近因為失業壓力很大」。



據悉，本次空中開艙門事件後，韓亞航空的損失將超20億（韓幣），同時根據韓亞航空的新規定，為保證飛行安全，174座機型的26A座位和195座機型的31A座位不再銷售機票，即使航班滿員也不例外。



在這場事故中一名空姐的表現受到了廣大民眾的誇讚。 飛機落地後打開艙門的男乘客仍想要跳出正在滑行的飛機，一名空姐迅速在艙門上扣上安全帶，並直接用身體堵住了艙門直到飛機停穩，避免了另一起事故的發生。 這名勇敢的空姐也受到了民眾的關注，大家紛紛留言稱讚：「她太偉大了」、「天啊，這名空姐好勇敢好專業」、「她應該也很害怕吧，但是依舊非常專業地處理了緊急狀況」等。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞