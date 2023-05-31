SE7EN婚禮現場「求婚」岳母：「您不是嫁走女兒，是多了兒子！」李多海母女感動淚崩ㅠㅠ

29日播出的《同床異夢2》公開了SE7EN和李多海的婚禮現場，新郎與眾不同的求婚讓所有人感動落淚，網友也紛紛讚歎SE7EN帥氣體貼、李多海真的嫁對了人！

SE7EN和李多海相戀8年於今年5月舉辦婚禮，超多圈內好友到場祝福。 婚禮上播放新娘新郎預錄的影片時突然出現「信號故障」，變成SE7EN獨自出場的畫面，神秘兮兮地表示還沒有求婚。 李多海見到這一幕十分驚訝，用眼神說「明明求過婚了呀」，但SE7EN表示這一次的「求婚」對象不是李多海，而是李多海的母親。



原來李多海和母親相依為命近40年從未分離，母親對於女兒出嫁這件事仍難以適應，接連幾日以淚洗面，在婚禮現場更是淚水不斷。 SE7EN給岳母戴上戒指，深情告白說：「希望您這樣想：不是您把多海嫁給我，而是我會成為您的兒子。」 岳母被SE7EN的體貼用心打動，哭著說「謝謝」與他擁抱在一起，李多海目睹這一幕也哭成淚人。





事後採訪中，李多海表示為母親做的event比為她做event更令她感謝，網友也對SE7EN稱讚不已：「向岳母求婚真的太感動了」、「SE7EN好帥氣、有魅力」、「為岳母著想的心意太讚了ᅲᅲ」、「 不僅要當岳母的兒子還決定住在多海家，真是最棒的老公」、「李多海抓住了好男人」、「是我見過最美麗的婚禮」、「我也看哭了」、「兩人一定要幸福啊」。



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