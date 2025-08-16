兒童神曲〈Baby Shark〉（鯊魚家族）也陷入抄襲爭議！最高法院判決並非抄襲，美國作曲家敗訴

在youtube上突破161億觀看的洗腦兒童歌曲〈Baby Shark〉被官司纏身多年！最高法院終於做出了判決。

本週（14日），最高法院駁回了美國作曲家 Johnny Only 向韓國教育娛樂公司 The Pinkfong Company （碰碰狐）提出的損害賠償訴訟上訴，維持原審判決原告敗訴。



最高法院表示：「若要使Johnny Only的歌曲被認定為受保護的衍生作品，必須以原著作為基礎，保持與原著實質上的相似性，同時進行社會通念上足以成為新作品的修改與增補，並具有新的創作性。原告的歌曲僅在原著上作了些許修改與增補，不能視為具有獨創性的作品，因此不受著作權法保護。」

〈Baby Shark〉是 The Pinkfong Company（當時為 Smart Study）於 2015 年製作的童謠，因「寶寶鯊魚 嘟嚕嚕嘟嚕」（baby shark, doo doo doo doo doo doo.）的歌詞與洗腦旋律而在網路上爆紅。

▼ The Pinkfong Company 2016年的英文版〈Baby Shark〉已突破161億觀看次數：



▼ Johnny Only主張，〈Baby Shark〉抄襲了他 2011 年發表的童謠〈Baby Shark〉，並於 2019 年 3 月向韓國法院提起 3000 萬韓元的損害賠償訴訟。他稱，〈Baby Shark〉是在北美地區的傳統童謠基礎上賦予獨特節奏進行改編的衍生作品。



對此，The Pinkfong Company 則反駁稱，該歌曲是基於傳統童謠自行編曲，與Johnny Only的作品無關。由於傳統童謠不具專屬著作權，因此不存在侵權問題。



一審法院認為：「原告的歌曲不足以被認定在傳統童謠上添加了新的創作元素，即便具備新作品的創作性，也不足以認定被告侵害了原告的著作權。」因此判決 The Pinkfong Company 勝訴。

二審亦認定Johnny Only的歌曲不屬於著作權法保護的衍生作品，駁回上訴。最高法院維持同樣判決，為圍繞〈Baby Shark〉長達 6 年的訴訟劃下句點。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞