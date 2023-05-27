韓亞航空飛行中「艙門大開」12名乘客送醫！肇事男因「失業壓力大」擅自開啟逃生門：「想快點下飛機」

昨日韓亞航空一客機在著陸前突然被打開緊急出口，導致機內狂風大作數分鐘，9名乘客因呼吸困難送醫。 肇事男被捕後一度拒絕走路和講話，今日終透露動機。

事故航班昨日中午從濟州飛往大邱，在距離地面213m高空中隨著「砰」一聲巨響，左側機翼後方安全出口被肇事男A某（33歲）突然打開。 根據乘客提供的錄影和回憶，機艙內灌入強風、灰塵紙片亂飛，因氣壓驟變「感覺像要被真空吸塵器吸出去」、耳朵劇痛，更有乘客以為發生爆炸而驚恐不已。 所幸當時飛機已準備著陸、乘客及空服員均已繫好安全帶，194名乘客無人受傷或失去意識，只有12名乘客因呼吸困難在落地後送醫。



肇事男在飛機滑行期間試圖跳下機，4名女空服員試圖阻止，但礙於對方體格龐大（身高超過185cm、體重超過120kg）而只能向乘客求助，最終在3名男乘客幫助下將其控制住。

據乘客回憶，肇事男早在搭乘機場巴士時眼睛和手的動作已展現出不安、疑有恐慌障礙，警察抵達現場時他處於無法對話和走路的狀態，由多名警察協力抬上車。 昨日晚肇事男母親趕到看守所看望，透露一直居住在大邱的肇事男去年搬到濟州島與女友同居，最近剛剛接到分手通報。



有網友質疑肇事男為何知曉開啟逃生門的方法，其實空乘在起飛前都會向安全門臨近座位的乘客說明如何使用，肇事男剛好就在該座位。 據乘客回憶，肇事男開門就在一瞬間，就連鄰座阿伯也是事發後才意識到，周圍人根本來不及阻攔。

大邱警察接連兩日對肇事男進行調查，今日他終於開口：「最近失業後一直很有壓力，飛機著陸前感到很悶，想快點下飛機所以開了門。」 警方計劃以違反航空安全法等嫌疑申請拘捕令。



很多網友對於肇事男的危險行為表達憤慨、要求嚴厲懲罰，預估他將面臨上看數億元的巨額索賠。也有人對於肇事男缺乏保護者同行感到惋惜，指出不應把已經表現出恐慌症狀的乘客安排在逃生門附近；韓國航空公司選拔空乘時過於偏重年輕貌美等外形條件，也應藉此機會反省。

▽飛行中逃生門被打開：



▽肇事男被緊急逮捕：



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