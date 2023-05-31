(G)I-DLE舒華節目中未說敬語遭韓網友狠批：又不是第一次來韓國，憑什麼對JAE JAE說半語

是爽快人設？ 還是真無理？

女團(G)I-DLE近期攜新曲《Queencard》重磅回歸，繼之前的《Tom Boy》、《NUXD》之後再次掀起熱潮，一連三首歌曲火爆，讓團隊朝著巔峰更邁進一步。 為了宣傳新歌，日前(G)I-DLE的4名成員集體亮相人氣網綜《文明特急》，和主持人JAE JAE暢聊。

哪知節目播出之後「忙內」葉舒華就被廣大網友猛批，韓網上出現數個關於「舒華太無理了」、「大家都在說葉舒華，我剛才去看了」、「不要再包裝這是葉舒華的魅力了」的帖子，將矛頭指向了老么。 原因則是舒華在節目中對主持人JAE JAE說半語（非敬語），因為不止一次使用半語，令JAE JAE和其他成員相當驚訝，當面指出「怎麼突然說半語了呢？」 這一幕直接讓網友們看傻眼。



此外，舒華回答主持人問題時的態度也讓人捉摸不透。 JAE JAE提起舒華似乎有想要嘗試戲劇表演，問她要不要在節目上試試看，舒華卻拒絕「我不喜歡別讓讓我做什麼就做的感覺」，氣氛一度很尷尬，好在JAE JAE打圓場調侃「不要就不要」。 可是後來提到《想見你》時，舒華又改口說願意，反復的態度看得網友們一頭霧水。



粉絲們都知道舒華性格爽朗，灑脫不做作，快人快語，但這次在節目中的表現令很多韓國網友反感，眾人留言批評：「搞笑藝人出身的MC們因為愛豆粉絲的原因，會放低姿態，但你（葉舒華）卻在積極利用這一點，這就是耍大牌啊，還居然在鏡頭前這樣」、「 還是第一次看到JAE JAE堂皇的表情，本來對葉舒華印象就不好，現在更討厭她了」、「一上來就說半語，還絲毫沒有眼色，又不是第一次來韓國，完全就是在耍大牌」、「感覺這就是她的人設，大剌剌的率真忙內，因為這是綜藝節目，所以就更誇張一些」等。 還有網友跑去節目下方留言稱：「每個人都該具備基本禮儀」、「葉舒華的公司再不管她的話，之後一定會爆出更大的爭議，人設和無理是有區別的」、「麻煩葉舒華也說敬語，其他外國成員都有好好說啊，你都在這裡生活多少年了，故意不說讓人看得更不舒服，即使人設是大剌剌的性格也可以說敬語啊」、「 舒華要好好在公司裡學一學敬語，這是韓國的基本禮儀」等。



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