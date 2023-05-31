男子为透气打开飞行中的飞机舱门，韩亚航空损失超20亿！空姐以身挡住被打开的舱门

韩亚航空一名空姐临危不惧的处事态度让民众们看到了职业女性的专业与敬业。

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26日，韩亚航空一架客机在飞行过程中遭遇荒唐一幕，在即将抵达目的地机场，飞行在距离地面200多米的高度时一名男性乘客突然打开机舱门，大风灌进机舱，乘客们惊恐尖叫，多人呼吸困难。 客机最终安全著陆，并未出现严重人员伤亡，但有12人经惊恐出现呼吸困难等症状，其中9人被送往医院。 打开机舱门的是一名现年30多岁的男乘客，他开舱门是因为「透不过气，想快点下飞机」。 目前该乘客已经被警方拘留，他还告诉警方「最近因为失业压力很大」。



据悉，本次空中开舱门事件后，韩亚航空的损失将超20亿（韩币），同时根据韩亚航空的新规定，为保证飞行安全，174座机型的26A座位和195座机型的31A座位不再销售机票，即使航班满员也不例外。



在这场事故中一名空姐的表现受到了广大民众的夸赞。 飞机落地后打开舱门的男乘客仍想要跳出正在滑行的飞机，一名空姐迅速在舱门上扣上安全带，并直接用身体堵住了舱门直到飞机停稳，避免了另一起事故的发生。 这名勇敢的空姐也受到了民众的关注，大家纷纷留言称赞：「她太伟大了」、「天啊，这名空姐好勇敢好专业」、「她应该也很害怕吧，但是依旧非常专业地处理了紧急状况」等。



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