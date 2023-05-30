宋旻浩嫁妹：代替去世的父親牽著妹妹入場，翹二郎腿注視小夫妻

WINNER宋旻浩送妹妹出嫁！

宋旻浩的妹妹宋丹雅在個人IG上公開了自己穿婚紗的照片，她拿著酒杯露出燦爛的笑容，另一張照片則是哥哥宋旻浩。 28日宋丹雅在美國與圈外男友舉行了婚禮，宋旻浩則為了唯一的妹妹飛往美國。 服替代役許久未輪面的宋旻浩有新照爆光，立即就吸引了廣大粉絲和網友的關注。



作為新娘的哥哥，宋旻浩也穿上了正裝，米色西服顯得顯得隨性又幹練，不過整個人要比之前胖了不少，被粉絲們調侃「非活動期間的伙食太好了」。



송민호 동생 송단아 결혼, 돌아가신 父 대신 손잡고 버진로드→커플댄스 https://t.co/t5DcZEUXgg — 뉴스엔 (@newsen_t) May 29, 2023

婚禮當天，宋旻浩代替已經去世的父親送妹妹出嫁，牽著對方入場慢慢走向新郎，之後又坐在賓客席上翹著二郎腿看著妹妹和妹夫跳舞，很有「我會好好看著你，你一定要好好照顧好我妹妹」的味道。



[단독]'송민호 여동생' 송단아, 샌프란시스코서 결혼…군 복무 송민호, 고인이 된 父 대신 동생 손잡고 버진로드 걸어 | 언론사 뷰 https://t.co/vhefctfYZj — vlxjvps (@xntks025) May 29, 2023

宋丹雅也是女團出身，2011年作為New.F.O的一員出道，去年還和哥哥一起亮相MBC《戶籍室友》。

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