美珠&李伊庚曖昧氛圍日漸加深！雙雙感冒被傳Kiss了XD，《玩什麼好呢》製作組安排一日約會

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）固定班底美珠與李伊庚先前傳出戀愛ing，只因一個「搓手指」動圖在網路上瘋傳，不少節目觀眾回顧起兩人在節目上互動也覺得煞有其事，表示心動或祝福。

*先前報導：‎李伊庚&美珠頒獎禮前小動作被拍曖昧到極致：當年柳俊烈&惠利也是這種氛圍

雖然傳出緋聞，但近日美珠攜‎單曲專輯《Movie Star》Solo，兩人毫不避嫌的在《玩什麼好呢？》錄影過後一起拍攝主打歌〈Movie Star〉Challenge短影片（編按：李伊庚也有客串〈Movie Star〉MV），而27日播出的最新一集《玩什麼好呢？》，美珠與李伊庚終於正面回應緋聞！



《玩什麼好呢？》固定班底群聚在一起東南西北聊，美珠一咳嗽，Haha就逮到機會說李伊庚也感冒了，朴真珠雷達(?)馬上啟動問：「兩人接吻了嗎？」引起全場激動。當美珠撇清「我們不交往」，朴真珠又造謠：「不交往，只接吻的關係？」大家吵成一團，美珠回應：「絕對不是『接吻朋友』。」自我發明了「接吻朋」新造詞。



由於兩人鬧緋聞，製作組剪輯了兩人甜蜜互動合輯，再加上趙賢雅（Urban Zakapa、WSG Wannabe成員）YouTube頻道上兩人通話內容，還特地點出一般觀眾比較沒發現的互動細節。搞笑的是，美珠澄清自己在頒獎典禮上「搓手指」當下沒有意識，但可能是「缺愛」吧，笑翻眾人。



為了測試兩人對彼此到底有沒有感覺，製作組替兩人打造了專屬的一集，安排兩人約會！約會內容就在本週6月3日播出，最後會像戀愛綜藝一樣進行選擇，到底結果是什麼呢？



雖然答案尚未揭曉，但《玩什麼好呢？》此集剪輯片段已達74萬觀看次數！有人說「雖然不知道兩者之中誰是真心的，但是Haha 100%真心」，不少人說兩人很相配或是就算沒有交往還是喜歡他們的互動，還有人拿放大鏡看細節，覺得李伊庚看臉色舔嘴唇像是喜歡美珠呢！



最後補充製作組本集沒複習到的畫面，兩人激動熱舞結果撞在一起！場面搞笑又心動，YouTube短影片已破400萬觀看！



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