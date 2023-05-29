《有利的詐欺》今晚首播：千玗嬉聯手金東旭共助復仇

正當金東旭領軍的奇幻韓劇《偶然遇見的你》正在熱播時，他的另一話題新作即將接力上架！由千玗嬉和金東旭主演的全新韓劇《有利的詐欺》講述兩個截然不同的人物相遇後，向絕對的邪惡展開共助復仇的故事，劇集今晚（29日）首播！

韓劇《有利的詐欺》講述無法感同身受的天才詐騙犯李露雲（千玗嬉飾）被誣衊弒親後，從此被冠上「精神病患」和「邪惡殺手」惡名；她在出獄後決定展開復仇，同時委託了與自己性格相反、同情心氾濫的律師韓武英（金東旭飾）作為幫手，極端的兩人攜手對抗惡勢力，並踏上漫長的報仇之路。



韓劇《有利的詐欺》在「Studio Dragon第2屆電視劇劇本公開招募展」中以1:133的比例擊敗一眾作品奪得優秀賞，當時評審還大讚：「性格極端的男女主角設定有趣，詼諧的展開也引人入勝。」加上劇集是導演李秀賢和金東旭自人氣韓劇《那個男人的記憶法》後再度合作，自然引發廣泛關注！



近日千玗嬉作客綜藝《我家的熊孩子》談到「李露雲」一角：「其實她的詐騙是為了向壞人報仇，所以也有『有益的詐騙』的意思。」為了宣傳新劇，她更在節目大方談論私生活，期間不但被主持人爆料是聚會上的「酒量最強者」，甚至從未喝醉和斷片！不過當被問到在心儀對象面前會否喝醉時，她便自爆因為不擅「詐欺」而令戀情無疾而終：「剛上大學時有喜歡的前輩，那個前輩說想一起喝杯酒，我們從來沒有單獨見過面（所以很期待）；當時喝了很長時間，但是沒有喝醉，我沒有裝醉，而是好好地聽他說話。（其實喝醉了就該趁著氣氛表白！）最後那個前輩反而喝醉了，我還開朗地跟他道別。」



全新韓劇《有利的詐欺》今晚起逢星期一、二在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞