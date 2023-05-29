美珠&李伊庚暧昧氛围日渐加深！双双感冒被传Kiss了XD，《玩什么好呢》制作组安排一日约会
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美珠&李伊庚暧昧氛围日渐加深！双双感冒被传Kiss了XD，《玩什么好呢》制作组安排一日约会

综艺   2023年5月29日   星期一14:40   草莓  

（封面图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）固定班底美珠与李伊庚先前传出恋爱ing，只因一个「搓手指」动图在网路上疯传，不少节目观众回顾起两人在节目上互动也觉得煞有其事，表示心动或祝福。

*先前报导：‎李伊庚&美珠颁奖礼前小动作被拍暧昧到极致：当年柳俊烈&惠利也是这种氛围

虽然传出绯闻，但近日美珠携‎单曲专辑《Movie Star》Solo，两人毫不避嫌的在《玩什么好呢？》录影过后一起拍摄主打歌〈Movie Star〉Challenge短影片（编按：李伊庚也有客串〈Movie Star〉MV），而27日播出的最新一集《玩什么好呢？》，美珠与李伊庚终於正面回应绯闻！

《玩什么好呢？》固定班底群聚在一起东南西北聊，美珠一咳嗽，Haha就逮到机会说李伊庚也感冒了，朴真珠雷达(?)马上启动问：「两人接吻了吗？」引起全场激动。当美珠撇清「我们不交往」，朴真珠又造谣：「不交往，只接吻的关系？」大家吵成一团，美珠回应：「绝对不是『接吻朋友』。」自我发明了「接吻朋」新造词。
（图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

由於两人闹绯闻，制作组剪辑了两人甜蜜互动合辑，再加上赵贤雅（Urban Zakapa、WSG Wannabe成员）YouTube频道上两人通话内容，还特地点出一般观众比较没发现的互动细节。搞笑的是，美珠澄清自己在颁奖典礼上「搓手指」当下没有意识，但可能是「缺爱」吧，笑翻众人。
（图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

为了测试两人对彼此到底有没有感觉，制作组替两人打造了专属的一集，安排两人约会！约会内容就在本周6月3日播出，最后会像恋爱综艺一样进行选择，到底结果是什么呢？
（图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

虽然答案尚未揭晓，但《玩什么好呢？》此集剪辑片段已达74万观看次数！有人说「虽然不知道两者之中谁是真心的，但是Haha 100%真心」，不少人说两人很相配或是就算没有交往还是喜欢他们的互动，还有人拿放大镜看细节，觉得李伊庚看脸色舔嘴唇像是喜欢美珠呢！

最后补充制作组本集没复习到的画面，两人激动热舞结果撞在一起！场面搞笑又心动，YouTube短影片已破400万观看！

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