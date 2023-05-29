《浪漫醫生金師傅3》安孝燮「拔掉鋼筋」場面，精湛演技讓人感受到他的痛！網友：「我看的時候也流淚了」

26日、27日播出的《浪漫醫生金師傅3》第9集、第10集中，劇情講述都更地區建築物倒塌意外。

根據災難現場原則，醫療人員需要更加冷靜的判斷，但無法迴避被困在建築物內的倖存者。徐宇鎮（安孝燮 飾）聽到老師在試圖疏散學生時嚴重受傷後，認為患者撐不住獲救的時間，所以親自冒著危險進入倒塌的建築物內。

徐宇鎮和朴恩卓（金旻載 飾）迅速進行急救，並將學生們安全送到外面。但發生了二次坍塌，他們發生了兩名昏迷的患者和救援人員再次被困在大樓裡的事態。在此過程中，徐宇鎮在守護患者時，鋼筋穿透了手腕和手背。



得知所有消息的金師傅（韓石圭 飾）親自前往案發現場，確認貫穿徐宇鎮手腕的鋼筋貫穿患者的胸部。爲了救活患者，必須拔出手腕上的鋼筋，徐宇鎮認爲即使犧牲自己的手，也要救活患者，因此欣然忍受了痛苦，之後由金師傅親自主刀徐宇鎮的手術。



安孝燮完美地演繹了爲了救活患者而忍受可怕痛苦的徐宇鎮，精湛演技也獲得好評。韓網友：「徐感受到徐宇鎮所有感情和痛苦，瘋狂的演技...」、「但是手受傷怎麼辦ㅠㅠ」、「從出道時開始看演技，演技真的進步了很多」、「看的時候我都覺得疼 嗚嗚」、「哭的樣子真的好真實嗚嗚」、「今天的演技真是絕了」、「我看的時候也流淚了」等等。



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