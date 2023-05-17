李伊庚&美珠頒獎禮前小動作被拍曖昧到極致：當年柳俊烈&惠利也是這種氛圍

你倆真的沒在交往嗎？

最近多個韓國交流網站傳出了「讓人懷疑李伊庚&美珠其實在交往的場面」的影片，該段影片拍攝子今年2月中旬舉辦的「Circle Music Awards2022」 頒獎禮，李伊庚和美珠受邀亮相，正式入場前兩人正在做準備，李伊庚向美珠伸出手，打算牽住對方，美珠則輕輕地把手搭在他的指尖上，但接下來的動作放大之後讓無數cp粉浮想聯翩，美珠用拇指反覆揉搓李伊庚的手指，非常曖昧，最後兩人若無其事地挽著胳膊進場。



影片在網路上火速發酵，引來無數網友的評論，大家表示：「這就是當年柳俊烈和惠利在頒獎禮上的氛圍啊，一模一樣」、「他倆絕對是真的」、「絕對在交往」、「啊啊啊啊，為什麼我這麼激動」、「肯定在交往，我敢保證」、「這種小動作不是什麼人都可以隨便做的」、「異性朋友之間可以這樣揉搓手指嗎？？」 、「手指太曖昧了」等。

李伊庚和美珠曾在去年一起合作了綜藝節目《閑著幹嘛呢》，作為節目組的設定CP深受觀眾喜愛，兩人間可愛的打鬧互動讓不少粉絲喊話不妨可以假戲真做。 不僅如此，他倆還登上了去年年末的MBC演藝大賞，展現熱辣的CP歌曲《Trouble Maker》，粉紅氣流拉滿，引起了周圍人的懷疑或期待。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞