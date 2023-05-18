美珠Solo首秀《Movie Star》誕生！談夢想成真淚灑Showcase，MV有李伊庚&李孝利客串

Lovelyz出身的美珠，昨（17）日正式以Solo歌手出道，舉行了單曲專輯《Movie Star》Showcase（發布會），主打歌〈Movie Star〉MV亦公開。

美珠Solo首秀《Movie Star》雖然是單曲專輯性質，只有主打歌〈Movie Star〉與一首收錄曲〈想你〉，但在正式發行前便發布了三支「Story Film」故事影片慢慢帶聽眾了解《Movie Star》的意思，搭配正式的MV劇情與歌詞，很快就能了解這是美珠的出道故事。美珠從小有星夢，2014年以Lovelyz出道直至現在Solo活動，美珠正在詮釋自己的電影，自己就是自己電影的「Movie Star」。MV公開後，網友紛紛表示歌曲和美珠很搭，也稱讚MV裡美珠很漂亮也演得很好。



據各大韓媒報導，美珠在Showcase上表示自己一聽見歌詞就覺得是自己的故事，點出舞蹈有兩大亮點，一是戴王冠二是沉醉於鏡子的姿態，表現自己一直懷有星夢想站在舞台上表演。美珠談到這張專輯準備了一年，非常不敢相信自己Solo出道了，淚灑現場。



特別的是，MV裡除了美珠在《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）的同事李伊庚演出外，目前同為Antenna旗下藝人的歌手前輩李孝利也現身。美珠提到自己從小的模範就是李孝利，能邀請到她演出MV非常榮幸，想學習她在舞台上華麗帥氣，而在節目上則親切待人的各種專業模樣。



Showcase上，美珠還解釋了自己為何要將藝名做出區隔，她認為「綜藝人李美珠」總是盡力帶給人歡笑，是親切活潑的形象，而「歌手美珠」則是想表達她持續做出新挑戰、展現舞台上的專業性。不過美珠的綜藝感依舊，說自己過去在Lovelyz很依賴成員，Solo很有壓力卻又讓人激動，在準備過程中「常常自我沉醉在裡頭」，也透露Antenna應她要求開闢了練舞室，「結果所有人都開始對舞蹈有興趣，還在那裡運動」。

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