【韓網熱帖】tvN為了宣傳電視劇瘋了吧

土日是李棟旭，月火是金東旭，「DONG WOOK」、「DONG WOOK」，快要被洗腦了！

▼韓國網友評論：

韓國網民評論：

1.誰的想法，快給他漲薪水！！太棒了

2. 姐妹們快去看《九尾狐傳1938》，巨巨巨好看，愛情、感動全有了

3. 金東旭又拍新劇了？？

4. 我現在才發現他倆都叫「DONG WOOK」

5. 笑死我了，好想看兩人看到這個之後的反應

6. 金東旭的新劇《有利的詐欺》

7. 還有一個「DONG WOOK」，《浪漫醫生金師傅3》里的申東旭

8. 快把兩人放到一起，然後再拍一段他們看這個的反應

9. 這個宣傳效果太讚了

10. 都已經這樣了，不如讓他倆合拍一部戲吧

#李棟旭 #金東旭

Edit: Tracy

出處：https://theqoo.net/2811097627

圖： KINGKONG by STARSHIP、tvN《有利的詐欺》

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