韩亚航空飞行中「舱门大开」12名乘客送医！肇事男因「失业压力大」擅自开启逃生门：「想快点下飞机」

昨日韩亚航空一客机在著陆前突然被打开紧急出口，导致机内狂风大作数分钟，9名乘客因呼吸困难送医。 肇事男被捕后一度拒绝走路和讲话，今日终透露动机。

事故航班昨日中午从济州飞往大邱，在距离地面213m高空中随著「砰」一声巨响，左侧机翼后方安全出口被肇事男A某（33岁）突然打开。 根据乘客提供的录影和回忆，机舱内灌入强风、灰尘纸片乱飞，因气压骤变「感觉像要被真空吸尘器吸出去」、耳朵剧痛，更有乘客以为发生爆炸而惊恐不已。 所幸当时飞机已准备著陆、乘客及空服员均已系好安全带，194名乘客无人受伤或失去意识，只有12名乘客因呼吸困难在落地后送医。



肇事男在飞机滑行期间试图跳下机，4名女空服员试图阻止，但碍於对方体格庞大（身高超过185cm、体重超过120kg）而只能向乘客求助，最终在3名男乘客帮助下将其控制住。

据乘客回忆，肇事男早在搭乘机场巴士时眼睛和手的动作已展现出不安、疑有恐慌障碍，警察抵达现场时他处於无法对话和走路的状态，由多名警察协力抬上车。 昨日晚肇事男母亲赶到看守所看望，透露一直居住在大邱的肇事男去年搬到济州岛与女友同居，最近刚刚接到分手通报。



有网友质疑肇事男为何知晓开启逃生门的方法，其实空乘在起飞前都会向安全门临近座位的乘客说明如何使用，肇事男刚好就在该座位。 据乘客回忆，肇事男开门就在一瞬间，就连邻座阿伯也是事发后才意识到，周围人根本来不及阻拦。

大邱警察接连两日对肇事男进行调查，今日他终於开口：「最近失业后一直很有压力，飞机著陆前感到很闷，想快点下飞机所以开了门。」 警方计划以违反航空安全法等嫌疑申请拘捕令。



很多网友对於肇事男的危险行为表达愤慨、要求严厉惩罚，预估他将面临上看数亿元的巨额索赔。也有人对於肇事男缺乏保护者同行感到惋惜，指出不应把已经表现出恐慌症状的乘客安排在逃生门附近；韩国航空公司选拔空乘时过於偏重年轻貌美等外形条件，也应藉此机会反省。

▽飞行中逃生门被打开：



▽肇事男被紧急逮捕：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻