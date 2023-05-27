金材昱出演《吞金》與李宰旭、趙寶兒合作！飾演藝術造詣很高的「變態大君」

金材昱又要演反派！看人物簡介已經開始怕怕的了…

上月底（4月）有消息指出，李宰旭、趙寶兒將主演新古裝劇《吞金》。這是一部懸疑羅曼史，由同名長篇小說改編。背景設定在朝鮮時期，描述朝鮮第一商人「沈烈國」的獨生子「洪郎」8歲時失蹤，10年後突然出現在家人面前，其同父異母的姐姐「在伊」懷疑其真實身份並進行追查而引發的故事。

李宰旭將飾演「洪郎」，是一位因絕望和憎惡而變得異常冷血的男人，在遇到同父異母的姐姐後，性格逐漸發生改變；趙寶兒則將飾演「在伊」，雖是朝鮮第一商人家的小姐，卻處境艱難、不受父親待見，是受氣包般的存在。

而曾和該劇導演金弘善合作過《Voice》、《客：The Guest》的金材昱，也將加盟《吞金》，並飾演「反派角色」韓平大君。他對政權不感興趣，學問和藝術造詣卻很高，對美術表現出近乎強迫的執著。把年幼的孩子們長期關在地底下，用藥品使其皮膚變白皙後，在他們身上刻上圖畫。

說到金材昱的「經典角色」之一，不得不提《Voice》中的大魔王「毛泰九」！這次與金弘善導演「三搭」，相當令人期待呢～

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