丁海寅&任時完蘇格蘭旅遊綜藝開拍！同齡好友漫步異國街頭，高顏值路透照公開

兩位童顏男神合體啦!丁海寅和任時完本月15日前往蘇格蘭拍攝JTBC新綜藝節目,已有當地網友分享偶遇照片,路人鏡頭裡的他們也超養眼~

由丁海寅和任時完擔任主軸的這檔綜藝暫定名叫《演員旅行中:88們的旅行是第一次吧》,節目中,丁海寅和任時完將結伴探訪蘇格蘭的知名威士忌釀酒廠,將酒與旅行完美結合到一起。



丁海寅和任時完是演藝圈知名好友,兩人都是1988年出生、今年35歲,去年10月一同參加釜山電影節時還在各自IG PO出合照。 兩人出道多年都沒有在同一部作品中出鏡過,這次終於可以看到他們的真實互動啦!

這幾天不斷有網友在愛丁堡王子街 (Princes Street)和愛丁堡城堡(Edinburgh Castle)等地偶遇丁海寅和任時完,二人邊走邊聊、 在街邊小店享用美食,工作間隙還大方與路人合照:



More photos of Yim Siwan and Jung Hae In in Edinburgh today filming new JTBC travel variety show.



