丁海寅&任時完蘇格蘭旅遊綜藝開拍！同齡好友漫步異國街頭，高顏值路透照公開

兩位童顏男神合體啦！丁海寅和任時完本月15日前往蘇格蘭拍攝JTBC新綜藝節目，已有當地網友分享偶遇照片，路人鏡頭裡的他們也超養眼~

由丁海寅和任時完擔任主軸的這檔綜藝暫定名叫《演員旅行中：88們的旅行是第一次吧》，節目中，丁海寅和任時完將結伴探訪蘇格蘭的知名威士忌釀酒廠，將酒與旅行完美結合到一起。



丁海寅和任時完是演藝圈知名好友，兩人都是1988年出生、今年35歲，去年10月一同參加釜山電影節時還在各自IG PO出合照。 兩人出道多年都沒有在同一部作品中出鏡過，這次終於可以看到他們的真實互動啦！

這幾天不斷有網友在愛丁堡王子街 （Princes Street）和愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）等地偶遇丁海寅和任時完，二人邊走邊聊、 在街邊小店享用美食，工作間隙還大方與路人合照：



More photos of Yim Siwan and Jung Hae In in Edinburgh today filming new JTBC travel variety show.



Source: https://t.co/yGIjir0b8c

(Thanks for sharing ) pic.twitter.com/7bPg5MY99A — Everyday Siwan ✫ International Yim Siwan Fanpage (@everydaysiwan) May 17, 2023

#임시완

with 정해인13

230517 에든버러 촬영 현장 pic.twitter.com/vqF67nX3qI — 그리고 샨 (@andshan1201) May 18, 2023

兩位帥哥走在一起實在很引人矚目，網友戲稱路人抓拍竟拍出「狗仔隊抓包戀情」的感覺XD



스코틀랜드 거리 돌아다니는 임시완 정해인

무슨 파파라찌 짤 같애…분위기 미쳤다……. pic.twitter.com/ByPyyTFV4x — ob (@HS_OB_) May 17, 2023

《演員旅行中：88們的旅行是第一次吧》是有線台Olive美食節目《Chicken Road》和tvN談話節目《Taxi脫口秀》PD的新作，目前播出時間尚未確定。

此外，丁海寅主演的Netflix話題劇集《D.P：逃兵追緝令》第二部已在去年11月殺青、預計下半年上架，任時完與河正宇、朴恩斌、裴晟佑等合作的傳記電影《1947波士頓》也將於9日27日中秋檔在韓上映。



▽任時完新片《1947波士頓》講述韓國馬拉松選手在光復後參加第一次國際馬拉松大賽的故事：



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