丁海寅&任时完苏格兰旅游综艺开拍！同龄好友漫步异国街头，高颜值路透照公开

两位童颜男神合体啦！丁海寅和任时完本月15日前往苏格兰拍摄JTBC新综艺节目，已有当地网友分享偶遇照片，路人镜头里的他们也超养眼~

由丁海寅和任时完担任主轴的这档综艺暂定名叫《演员旅行中：88们的旅行是第一次吧》，节目中，丁海寅和任时完将结伴探访苏格兰的知名威士忌酿酒厂，将酒与旅行完美结合到一起。



丁海寅和任时完是演艺圈知名好友，两人都是1988年出生、今年35岁，去年10月一同参加釜山电影节时还在各自IG PO出合照。 两人出道多年都没有在同一部作品中出镜过，这次终於可以看到他们的真实互动啦！

这几天不断有网友在爱丁堡王子街 （Princes Street）和爱丁堡城堡（Edinburgh Castle）等地偶遇丁海寅和任时完，二人边走边聊、 在街边小店享用美食，工作间隙还大方与路人合照：



More photos of Yim Siwan and Jung Hae In in Edinburgh today filming new JTBC travel variety show.



Source: https://t.co/yGIjir0b8c

(Thanks for sharing ) pic.twitter.com/7bPg5MY99A — Everyday Siwan ✫ International Yim Siwan Fanpage (@everydaysiwan) May 17, 2023

#임시완

with 정해인13

230517 에든버러 촬영 현장 pic.twitter.com/vqF67nX3qI — 그리고 샨 (@andshan1201) May 18, 2023

两位帅哥走在一起实在很引人瞩目，网友戏称路人抓拍竟拍出「狗仔队抓包恋情」的感觉XD



스코틀랜드 거리 돌아다니는 임시완 정해인

무슨 파파라찌 짤 같애…분위기 미쳤다……. pic.twitter.com/ByPyyTFV4x — ob (@HS_OB_) May 17, 2023

《演员旅行中：88们的旅行是第一次吧》是有线台Olive美食节目《Chicken Road》和tvN谈话节目《Taxi脱口秀》PD的新作，目前播出时间尚未确定。

此外，丁海寅主演的Netflix话题剧集《D.P：逃兵追缉令》第二部已在去年11月杀青、预计下半年上架，任时完与河正宇、朴恩斌、裴晟佑等合作的传记电影《1947波士顿》也将於9日27日中秋档在韩上映。



▽任时完新片《1947波士顿》讲述韩国马拉松选手在光复后参加第一次国际马拉松大赛的故事：



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