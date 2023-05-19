【韓網熱帖】愛豆可以談戀愛的時期

大家怎樣看呢？

原PO主表示：

新人：大家會覺得你完全沒有想當愛豆的想法，會讓你退隊

上升期：你是瘋了嗎？

事業穩定期：好不容易才在圈內站穩，你是打算毀了整團嗎

入伍前：入伍之後本來就會有很多人脫粉，這種情況下你還忍不住要去談戀愛？

入伍後：本來入伍空白期就有很多人脫粉，好不容易粉絲們要等來完整體，你居然有臉談戀愛？

人氣下降期：都已經開始走下坡路了，原本就不多的粉絲還要因為你談戀愛而準備脫粉

都快40歲了還會因為戀愛、結婚被粉絲罵慘。只有等到真愛粉都結婚之後，你談戀愛才不會被罵。

韓國網民評論：

1. 樓主說的都對，但是到底什麼時候談戀愛比較好

2. 我365天都在覺得我的本命在談戀愛，只要不過分秀恩愛的話我可以接受

3. 愛豆是人，不是你的玩具

4. 周圍都是帥哥美女，怎麼可能沒有談戀愛的想法呢？ 可能他們都在談吧，只是我們不知道而已。 反正你們不要故意秀恩愛就好

5. 愛豆產業靠的就是讓粉絲產生談戀愛感覺，我為什麼要為你談戀愛浪費我的錢和精力、時間呢？ 如果真的要談戀愛，就去當演員之類的啊

6. 說了有什麼用呢？ 反正他們也會偷偷談戀愛，活得比我們這些普通人不知道精彩多少倍

7. 粉絲是不是都不會有「你們一定要幸福哦」的想法？

8. 別當愛豆不就好了，本來愛豆生存靠的就是粉絲的喜歡和支持，想要當愛豆就不別戀愛

9. 其實我覺得只要不是在新人時期談戀愛都無所謂，圈裡都是帥哥美女，只要不是突然生小孩就行

10. 偷偷談就好了，不要影響到其他成員，安安靜靜談戀愛的話應該不會被人罵

出處：https://theqoo.net/2804940905

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