《車貞淑醫生》人氣銳不可當！女主角嚴正化將登上《NewsRoom》以及《You Quiz》與昔日代表劉在錫重聚！

《車貞淑醫生》憑著寫實劇情卻以詼諧方式演出，令觀眾意想不到的情節引發好奇，不斷創下自身最高紀錄的高收視率仍在持續中，而主角嚴正化也將登上JTBC的新聞節目《NewsRoom》，以及與老友劉在錫將在節目《You Quiz》中敘舊！

據悉，嚴正化已經完成了《車貞淑醫生》的拍攝日程，於是預計在下週可參與《You Quiz》的錄影。嚴正化與劉在錫的交情匪淺，在2020年劉在錫的節目《玩什麼好呢》中，劉在錫變身製作公司代表Jimmy You知美劉，一手打造女子團體「退貨遠征隊」，成員就包含了嚴正化、李孝利、華莎以及Jessi，嚴正化更是以藝名「萬玉」作完團隊中的大姊出演。



嚴正化也曾在節目中提到，當時擔任他們代表的劉在錫，深知嚴正化因為曾罹患甲狀腺癌，而對於自己的歌聲失去信心，於是劉在錫自費報名了聲樂歌唱課程，希望幫助嚴正化重建自信，這點令她相當感動，當時也成為不小的話題。而後來嚴正化也回送劉在錫一件相當昂貴的羽絨衣，但劉在錫收到後相當驚訝，更表示太高貴，不太敢穿。



嚴正化將透過節目《NewsRoom》以及《You Quiz》暢談自己在拍攝《車貞淑醫生》時所發生的幕後小故事，觀眾們更期待昔日代表Jimmy You與萬玉的重逢。此外，嚴正化更將參與tvN全新綜藝節目《舞蹈歌手流浪團》，讓大家看到她昔日舞台上的魅力。



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