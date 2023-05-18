《PEAK TIME》美聲二人組「7點」確定新團名「SEVENUS」，全新Logo與簡歷照公開
廣告

《PEAK TIME》美聲二人組「7點」確定新團名「SEVENUS」，全新Logo與簡歷照公開

明星   2023年5月18日   星期四16:36   草莓  

（封面圖源：Twitter@officialSEVENUS、PCS娛樂提供TVDaily）

在《PEAK TIME》因美聲坐擁高人氣，最後拿下亞軍的「7點」，在確定新團名為「SEVENUS」後，陸續開通官方SNS並公開全新Logo與簡歷照。

《PEAK TIME》「7點」是節目上唯二的雙人組合，由熙宰、IREAH兩位原為MASC的成員組合。從《PEAK TIME》拿下亞軍之後，‎與MASC前隊友文奉（現DIGNITY隊長LUO）所屬的PCS娛樂簽約‎，並參與了TOP6巡迴演唱會，在7日的首爾末場演唱會公布了團名票選結果，由寓意「SEVEN + US」的「SEVENUS」出線。

「SEVENUS」Logo是將數字「7」融合了字母「US」的組合，外觀如沙漏般，而簡歷照清新大方，熙宰與IREAH簡單的穿著白上衣展現爽朗微笑。

（圖源：PCS娛樂提供TVDaily）

從「7點」變回「MASC」再變成「SEVENUS」，SEVENUS的「《PEAK TIME》之旅」還沒完，6月24、25日將參與在KBS釜山音樂廳舉行的釜山場巡迴演唱，據悉釜山場的門票比首爾場熱門，短短時間內已迅速售罄。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 《PEAK TIME》美聲二人組「7點」確定新團名「SEVENUS」，全新Logo與簡歷照公開
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手