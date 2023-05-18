《PEAK TIME》美聲二人組「7點」確定新團名「SEVENUS」，全新Logo與簡歷照公開

在《PEAK TIME》因美聲坐擁高人氣，最後拿下亞軍的「7點」，在確定新團名為「SEVENUS」後，陸續開通官方SNS並公開全新Logo與簡歷照。

《PEAK TIME》「7點」是節目上唯二的雙人組合，由熙宰、IREAH兩位原為MASC的成員組合。從《PEAK TIME》拿下亞軍之後，‎與MASC前隊友文奉（現DIGNITY隊長LUO）所屬的PCS娛樂簽約‎，並參與了TOP6巡迴演唱會，在7日的首爾末場演唱會公布了團名票選結果，由寓意「SEVEN + US」的「SEVENUS」出線。



♥️저희의 새로운 시작을 함께해주세요♥️



1. 세븐어스(sevenus) - 팀 7시 그리고 우리



2. 세븐이즈(sevenis) - 무한한 가능성으로 정의될 팀 7시



3. 7am - 하루의 시작을 함께 하고 싶은 팀 7시



많은 투표 바랍니다 — heeeeeejae (@heeeeeejae94) May 4, 2023

「SEVENUS」Logo是將數字「7」融合了字母「US」的組合，外觀如沙漏般，而簡歷照清新大方，熙宰與IREAH簡單的穿著白上衣展現爽朗微笑。



從「7點」變回「MASC」再變成「SEVENUS」，SEVENUS的「《PEAK TIME》之旅」還沒完，6月24、25日將參與在KBS釜山音樂廳舉行的釜山場巡迴演唱，據悉釜山場的門票比首爾場熱門，短短時間內已迅速售罄。



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