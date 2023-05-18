NewJeans混血成員Danielle為韓版《小美人魚》配音唱主題曲、遭質疑發音欠佳，MV公開獲大讚：「天真好奇似愛麗兒本人！」

Disney真人電影《小美人魚》韓版配音找來女團NewJeans的韓澳混血成員Danielle擔任，最初一度有網友抨擊她的韓文發音不夠清晰專業，但MV公開後全都被清純氣質和美好音色折服了！

根據Disney同名動畫電影改編《小美人魚》本月24日起即將在各國院線陸續上映，女主角愛麗兒主題曲《Part of Your World》的韓文版也於昨日證實公開，由NewJeans成員Danielle演唱及出演MV。



此前韓版《小美人魚》宣佈不像其他外文片一樣啟用專業聲優，而是選擇毫無表演經驗的Danielle為女主角配音時，一度有電影粉絲質疑她的實力、擔心發音不清晰會妨礙理解劇情，甚至吵到Disney官方都出來發聲維護。



Disney表示Danielle試鏡時在只拿到樂譜的情況下通過了即興演唱和台詞測試，而且用韓文配合英文台詞的節奏和口型並不容易，Danielle成功勝任挑戰，相關人士都對她的表現給出肯定評價。





《Part of Your World》講述愛麗兒對人類世界的憧憬、對前往更廣闊世界的渴望，Danielle的韓文版預告片公開時已說服不少網友，昨日MV正片釋出後獲得更多支持！韓網友紛紛被Danielle的魅力折服，表示雖然有幾個發音仍存在提升空間，但Danielle天真甜美、 充滿好奇心的表情演技真的和愛麗兒一模一樣，乾淨透亮的音色也非常迷人，對她的表現感到驚喜。



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