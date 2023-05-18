《Sky Castle》《秘密森林》尹世雅人在台灣！超親民四處吃美食，路上晨跑還跳小新屁屁舞XD

主演過《Sky Castle》、《秘密森林》系列、《雪降花》的女演員尹世雅，目前人似乎就在台灣，昨日開始在個人IG發布一連串在台灣的照片「吃播旅行中」。

尹世雅與友人在台「吃播旅行」，每篇發文都tag了台灣也tag台北，從鼎泰豐、金雞園、阿宗麵線吃到天天利，對於鼎泰豐小籠包、金雞園雞腿肉、阿宗麵線的濃稠醬汁與軟嫩大腸……都寫下吃起來的口感及心得。



特別的是，她來台不忘一直以來堅持的晨跑，還特地去健身房上Tabata課程，當然也走了一趟韓國遊客必備的「柳十金九」（野柳、十分、金瓜石、九份），看見野柳特殊地質景觀時有感而發：「看著奇形怪狀奇岩怪石即便長時間接受風吹雨打，仍舊在原地展現自己的美麗樣貌，心裡煩惱很久：『該過怎麼樣的人生呢……！！』」但她在影片中卻跳起蠟筆小新屁屁舞，讓網友覺得又可愛又好笑。



不知道歐膩還會到訪台灣哪裡呢？祝福歐膩玩得愉快吃得幸福啊！

▼尹世雅最新發文在平溪放天燈，天燈上可看見滿滿的字，她透露寫下了希望思念的人們都平安、所有人都健康幸福，以及「演技一定要有才氣」、「想當搶鏡者」、「請允許我一輩子演戲吧！ 拜託了！！」



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