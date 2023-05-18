《PEAK TIME》美声二人组「7点」确定新团名「SEVENUS」，全新Logo与简历照公开
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《PEAK TIME》美声二人组「7点」确定新团名「SEVENUS」，全新Logo与简历照公开

明星   2023年5月18日   星期四16:36   草莓  

（封面图源：Twitter@officialSEVENUS、PCS娱乐提供TVDaily）

在《PEAK TIME》因美声坐拥高人气，最后拿下亚军的「7点」，在确定新团名为「SEVENUS」后，陆续开通官方SNS并公开全新Logo与简历照。

《PEAK TIME》「7点」是节目上唯二的双人组合，由熙宰、IREAH两位原为MASC的成员组合。从《PEAK TIME》拿下亚军之后，‎与MASC前队友文奉（现DIGNITY队长LUO）所属的PCS娱乐签约‎，并参与了TOP6巡回演唱会，在7日的首尔末场演唱会公布了团名票选结果，由寓意「SEVEN + US」的「SEVENUS」出线。

「SEVENUS」Logo是将数字「7」融合了字母「US」的组合，外观如沙漏般，而简历照清新大方，熙宰与IREAH简单的穿著白上衣展现爽朗微笑。

（图源：PCS娱乐提供TVDaily）

从「7点」变回「MASC」再变成「SEVENUS」，SEVENUS的「《PEAK TIME》之旅」还没完，6月24、25日将参与在KBS釜山音乐厅举行的釜山场巡回演唱，据悉釜山场的门票比首尔场热门，短短时间内已迅速售罄。

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