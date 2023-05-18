《PEAK TIME》美声二人组「7点」确定新团名「SEVENUS」，全新Logo与简历照公开

在《PEAK TIME》因美声坐拥高人气，最后拿下亚军的「7点」，在确定新团名为「SEVENUS」后，陆续开通官方SNS并公开全新Logo与简历照。
《PEAK TIME》「7点」是节目上唯二的双人组合，由熙宰、IREAH两位原为MASC的成员组合。从《PEAK TIME》拿下亚军之后，与MASC前队友文奉（现DIGNITY队长LUO）所属的PCS娱乐签约，并参与了TOP6巡回演唱会，在7日的首尔末场演唱会公布了团名票选结果，由寓意「SEVEN + US」的「SEVENUS」出线。
♥️저희의 새로운 시작을 함께해주세요♥️— heeeeeejae (@heeeeeejae94) May 4, 2023
1. 세븐어스(sevenus) - 팀 7시 그리고 우리
2. 세븐이즈(sevenis) - 무한한 가능성으로 정의될 팀 7시
3. 7am - 하루의 시작을 함께 하고 싶은 팀 7시
많은 투표 바랍니다
「SEVENUS」Logo是将数字「7」融合了字母「US」的组合，外观如沙漏般，而简历照清新大方，熙宰与IREAH简单的穿著白上衣展现爽朗微笑。
SEVENUS Official Logo#SEVENUS #세븐어스#희재 #HEEJAE #이레 #IREAH#이제희재이레타임 pic.twitter.com/ZmnmO6jCn1— SEVENUS 세븐어스 (@officialSEVENUS) May 15, 2023
#SEVENUS #세븐어스#희재 #HEEJAE #이레 #IREAH#이제희재이레타임 pic.twitter.com/Fwb9ZfIfYO— SEVENUS 세븐어스 (@officialSEVENUS) May 17, 2023
从「7点」变回「MASC」再变成「SEVENUS」，SEVENUS的「《PEAK TIME》之旅」还没完，6月24、25日将参与在KBS釜山音乐厅举行的釜山场巡回演唱，据悉釜山场的门票比首尔场热门，短短时间内已迅速售罄。
— SEVENUS 세븐어스 (@officialSEVENUS) May 16, 2023
PEAK TIME <YOUR TIME> 부산 예매 안내
콘서트 일정 : 2023.06.24(토) ~ 25(일) PM 6:00
공연장소 : KBS부산홀
예매 일정 : 2023.05.16(화) PM 7:00 ~
예매 링크 : https://t.co/cTb0wqcV0N#SEVENUS #세븐어스 #PEAKTIME #YOURTIME pic.twitter.com/iFX94sPLNy
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