《PEAK TIME》美声二人组「7点」确定新团名「SEVENUS」，全新Logo与简历照公开

在《PEAK TIME》因美声坐拥高人气，最后拿下亚军的「7点」，在确定新团名为「SEVENUS」后，陆续开通官方SNS并公开全新Logo与简历照。

《PEAK TIME》「7点」是节目上唯二的双人组合，由熙宰、IREAH两位原为MASC的成员组合。从《PEAK TIME》拿下亚军之后，‎与MASC前队友文奉（现DIGNITY队长LUO）所属的PCS娱乐签约‎，并参与了TOP6巡回演唱会，在7日的首尔末场演唱会公布了团名票选结果，由寓意「SEVEN + US」的「SEVENUS」出线。



♥️저희의 새로운 시작을 함께해주세요♥️



1. 세븐어스(sevenus) - 팀 7시 그리고 우리



2. 세븐이즈(sevenis) - 무한한 가능성으로 정의될 팀 7시



3. 7am - 하루의 시작을 함께 하고 싶은 팀 7시



많은 투표 바랍니다 — heeeeeejae (@heeeeeejae94) May 4, 2023

「SEVENUS」Logo是将数字「7」融合了字母「US」的组合，外观如沙漏般，而简历照清新大方，熙宰与IREAH简单的穿著白上衣展现爽朗微笑。



从「7点」变回「MASC」再变成「SEVENUS」，SEVENUS的「《PEAK TIME》之旅」还没完，6月24、25日将参与在KBS釜山音乐厅举行的釜山场巡回演唱，据悉釜山场的门票比首尔场热门，短短时间内已迅速售罄。



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