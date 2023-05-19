金宇彬&申敏兒同遊峇里島，曬的照片全都是戀人視角！機場推行李一幕和普通情侶一模一樣

金宇彬和申敏兒同遊峇里島，真的太甜了。

18日，韓網多個交流網站上出現了路人目擊道金宇彬和申敏兒在峇里島旅遊的內容，尤其是兩人在機場現身的影片曝光之後引爆網友的關注，兩人穿著白色長袖上衣，申敏兒自在地走在前面，金宇彬和一名幫著推行李地人走在後面，到了一定的位置之後金宇彬接過行李車，向對方彎腰致謝後朝著女友走去。 如普通情侶出遊一樣，男生推行李，女生輕鬆上陣。



金宇彬和申敏兒也通過個人IG公開了此次峇里島之遊的照片，全都是隨意捕捉到的鏡頭，雖然兩人都未出現在對方的IG裡，但照片一看就知道全是他們互相拍攝的視角，低調撒糖反而讓大家覺得糖度更高。 看到照片的粉絲和網友紛紛留言表示：「這對情侶真的太美好了」、「因為他倆我又相信了愛情」、「娛樂圈最棒的CP，每次看到都忍不住為他倆鼓掌」等。



金宇彬和申敏兒經常一起出行，去年還被拍到在巴黎旅遊，一度在新浪微博上引爆熱議。 兩人已經相戀9年，期間還經歷了金宇彬患癌停工的艱難時刻，申敏兒始終陪在他身邊，默默支持著他，他倆也是粉絲和網友經常催婚的一對。

此外，金宇彬主演的Netflix新劇《末日騎士》已經上檔。



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