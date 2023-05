金宇彬&申敏兒同遊峇里島，曬的照片全都是戀人視角！機場推行李一幕和普通情侶一模一樣

金宇彬和申敏兒同遊峇里島,真的太甜了。

18日,韓網多個交流網站上出現了路人目擊道金宇彬和申敏兒在峇里島旅遊的內容,尤其是兩人在機場現身的影片曝光之後引爆網友的關注,兩人穿著白色長袖上衣,申敏兒自在地走在前面,金宇彬和一名幫著推行李地人走在後面,到了一定的位置之後金宇彬接過行李車,向對方彎腰致謝後朝著女友走去。 如普通情侶出遊一樣,男生推行李,女生輕鬆上陣。



Mina and Woobin were in Bali



Cre to owner



