金宇彬&申敏儿同游峇里岛，晒的照片全都是恋人视角！机场推行李一幕和普通情侣一模一样

金宇彬和申敏儿同游峇里岛，真的太甜了。

18日，韩网多个交流网站上出现了路人目击道金宇彬和申敏儿在峇里岛旅游的内容，尤其是两人在机场现身的影片曝光之后引爆网友的关注，两人穿著白色长袖上衣，申敏儿自在地走在前面，金宇彬和一名帮著推行李地人走在后面，到了一定的位置之后金宇彬接过行李车，向对方弯腰致谢后朝著女友走去。 如普通情侣出游一样，男生推行李，女生轻松上阵。



金宇彬和申敏儿也通过个人IG公开了此次峇里岛之游的照片，全都是随意捕捉到的镜头，虽然两人都未出现在对方的IG里，但照片一看就知道全是他们互相拍摄的视角，低调撒糖反而让大家觉得糖度更高。 看到照片的粉丝和网友纷纷留言表示：「这对情侣真的太美好了」、「因为他俩我又相信了爱情」、「娱乐圈最棒的CP，每次看到都忍不住为他俩鼓掌」等。



金宇彬和申敏儿经常一起出行，去年还被拍到在巴黎旅游，一度在新浪微博上引爆热议。 两人已经相恋9年，期间还经历了金宇彬患癌停工的艰难时刻，申敏儿始终陪在他身边，默默支持著他，他俩也是粉丝和网友经常催婚的一对。

此外，金宇彬主演的Netflix新剧《末日骑士》已经上档。



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