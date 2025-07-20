安普賢新經紀公司AM娛樂全新形象照公開！同門正有摯友金宇彬與申敏兒

安普賢今年4月加入了新經紀公司AM娛樂，AM娛樂日前公開了安普賢全新拍攝的形象照。說到安普賢加入AM娛樂，很可能是摯友金宇彬牽線。

AM娛樂公開安普賢形象照發文寫道「溫柔的氣場和男性美共存的，這樣的安普賢簡歷照（形象照）充滿了祝福啊」，並預告安普賢接下來有預計8月13日上映的電影《我的鄰居是惡魔》，還有JTBC新戲《神之珠》，望大家多多喜愛安普賢。照片中，安普賢頂著清爽短髮，簡單地以白色素T，還有外搭淺卡其色整套西裝示人，許多粉絲都留言替安普賢接下來的活動加油。



安普賢今年4月離開了合作14年的FN娛樂，加入了摯友金宇彬所在的AM娛樂，他當時發文：「離開了從出道開始便一起工作14年的公司，至今和許多人一起度過了很多美好回憶，謝謝大家也感謝大家，我很幸福。會和新加入的AM娛樂家人，共創許多好消息與幸福時光的，希望心想事成。」金宇彬留言打氣「都會實現的」。



AM娛樂歡迎安普賢時，貼文形容安普賢是「同時擁有強烈氣場與溫暖人情味的演員」，請大家多多期待他未來在AM展開的各種活動。金宇彬在下方也留言，用一個愛心眼睛笑臉emoji歡迎，安普賢自己也留了讚emoji。



AM娛樂除了金宇彬外，旗下還有申敏兒、李鳳輦、梁玄敏等演員。申敏兒是目前AM娛樂待最久的演員，至少2019年就在，2020年和她從2015年公開戀愛的金宇彬加入。從申敏兒、金宇彬到安普賢，看來都是「一個介紹一個」進入AM娛樂大家庭的，而李鳳輦2021年加入AM娛樂前也和申敏兒合作《海岸村恰恰恰》，很有可能也是申敏兒牽線。

▼金宇彬



▼申敏兒



▼李鳳輦



在AM娛樂公開安普賢形象照幾天前，安普賢才秀出金宇彬替他送上咖啡車的照片大曬友誼呢！

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