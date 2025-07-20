金宇彬送安普賢咖啡車！兩人有段深刻友誼：高中時不認識金宇彬就伸出援手、唯一送安普賢入伍

安普賢日前曬了兩張應援認證照，是摯友金宇彬所送，回顧兩人情誼，可是在出道前甚至都還沒上大學時就結為好友了！

▼安普賢IG第一張照片是和金宇彬的合影



安普賢IG限時動態放了兩張照片，其中一張是與咖啡車的合影，一張是拿到的咖啡。照片上安普賢標記了金宇彬，或許是因為自身造型會爆雷（劇透），便用了貼圖把自己馬賽克了。他後方的咖啡車隱隱約約可看到布置了他的照片，有「為《Spring Fever》工作人員與演員們的全新出發加油！」，及「《Spring Fever》工作人員、演員們，請享用冰涼的飲料，今天一天也要加油喔！」字樣。咖啡紙杯套上也有安普賢照片，一樣寫「為全新出發加油！」



回顧安普賢和金宇彬的友誼，可回顧安普賢登綜藝節目《Radio Star》與《只要有空，》時所說。兩人是大慶大學模特兒學系差一屆的學長學弟，入學前的模特兒體驗營便認識，那時候安普賢只有運動服可以穿，是金宇彬借他衣服讓他上台走秀。後來安普賢入伍時，金宇彬是唯一替他送行的人。



安普賢也曾受平面媒體採訪，透露自己能從模特兒順利轉職演員，是多虧先成功的金宇彬，給他的許多建言，他說：「雖然我比他大一歲，但這方面他是我的前輩。」在金宇彬抗癌期間，安普賢也相當擔心，但怕太多人關心會打擾，反倒是金宇彬主動聯繫。幸好，金宇彬2019年健康復出。

*延伸閱讀：

‎〈安普賢是跟隨金宇彬當模特兒又當演員！金宇彬曾給他職涯建議、為他入伍送行〉‎

今年4月安普賢加入了金宇彬與申敏兒所在的經紀公司AM娛樂，目前如上述，正在拍攝與李主儐主演的tvN新劇《Spring Fever》（暫譯春日狂熱），也同時勤跑和潤娥主演的電影《我的鄰居是惡魔》宣傳。而金宇彬16日才過36歲生日，廣告代言仍相當多，和秀智二搭的Netflix影集《一切都會實現嗎》待播。

▼AM娛樂宣布安普賢加入時，金宇彬留言愛心笑臉迎接



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