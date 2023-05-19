《Queendom Puzzle》部分參賽者與首輪表演公開！宇宙少女、Weeekly成員現身，李彩演傳下車

由少女時代太妍主持的全新女團選秀節目，《Queendom》新系列《Queendom Puzzle》6月即將開播，電視台Mnet昨（18日）透過官方SNS與音樂節目《M Countdown》公開了部分參賽者名單與首輪表演內容。

Mnet官方SNS先是公開部分參賽者剪影照，讀者們也可以跟著猜看看是誰……



隨著《M Countdown》節目上公開了首輪對決曲目的表演影片，以上參賽者廬山真面目也正式揭曉。參賽者分成了兩隊：

演唱〈Charismatic〉的「PICK on the top」包含TripleS 知禹、Weeekly Jihan、woo!ah Nana、Cherry Bullet 智媛、woo!ah Wooyeon與Weeekly昭垠；



演唱〈SNAP〉的「PICK-CAT」包含LIGHTSUM相雅、PURPLE KISS Yuki、Cherry Bullet彩麟、H1-KEY RIINA、宇宙少女夏天、Cherry Bullet紫蘿與原CLC睿恩。



以上13位參賽者你有猜到嗎？有你特別想支持的愛豆嗎？剩下的參賽者與首輪表演內容會在下週25日的《M Countdown》揭曉，《M Countdown》正式播出時間是6月13日韓國時間晚間10點（港台時間晚上9點）。



另外，有韓媒報導IZ*ONE出身正Solo的李彩演，以及LABOUM海仁下車，她們是在首次錄製節目後退出的，首集仍舊會原封不動播出，也不會另外追加參賽者，因此下週公開的參賽者很可能就不會有她們倆。



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