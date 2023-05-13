《壞媽媽》強豪還沒康復，英順身體又出狀況！龍鳳胎無意感歎「好像一家人」刺痛美珠傷疤（EP.6）

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。

第6集收視率刷新自身最高7.7%，畢竟上集結尾的懸念太讓人好奇XD



*以下內容包含《壞媽媽》第4集關鍵內容！



美珠找到新店鋪

美珠拿著媽媽的存摺物色適合開美甲店的地方，沮喪地發現房租都好貴。 幫媽媽買農藥時發現很多老人需要幫忙打理指甲，而且農藥社剛好有閒置空位，欣喜地決定：未來職場就是這裡了！



「天殺的王八蛋」

強豪拾到美珠出發時掉的錢包，一路跟過去想要歸還，發現美珠在魚缸前停了下來。 美珠回憶起和強豪一起的幸福時光，失憶的強豪則誤以為美珠喜歡魚，半夜跑到河邊釣魚。

這時滲識看到強豪，想起當初被誣陷偷盜時曾向一起長大的檢察官強豪求助，卻遭到冰冷無情的拒絕，氣得把強豪罵了一通。 強豪揚言要找龍鳳胎爸爸撐腰，因為他超可怕、是「天殺的王八蛋」！（強豪啊那不就是你自己嗎XD）



英順患病

宋友壁為了自保決定先保住強豪，派人去養豬場尋找能證明吳太秀有罪的文件。 英順撞見宋的手下時剛好發病昏倒，被送醫檢查方知已到胃癌四期。 英順無法接受這一現實，畢竟她還有兒子要照顧，怎能先一步倒下？ 強豪趕來找媽媽時從輪椅上跌下來，英順似乎意識到不能永遠照顧兒子，狠心叫他自己爬起來，隨後獨自離開。



英順昏迷時想起童年曾有相親相愛的家人，但十幾歲時爸媽和弟弟同時遭遇車禍只她一人倖免，頓時驚醒。 「壞媽媽」的命運也太坎坷了T^T

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