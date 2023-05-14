《車貞淑醫生》全家都幫忙隱瞞出軌事實：太過分了vs正確的判斷

除了你本人之外，全家老小全知道你老公出軌了！

這是熱播韓劇《車貞淑醫生》裡的劇情，女主車貞淑（嚴正化 飾）為愛心甘情願奉獻了20年的青春，伺候婆婆、老公、扶養一雙兒女，在自己需要肝臟移植時認清老公的真面目，病癒之後重回職場成為一名實習醫生。 不巧的是她和老公、兒子、老公的小三同在一家醫院，最終老公出軌的事實也紙包不住火曝光了。



車貞淑通過SNS發現了老公出軌的事實，而在此之前兒子、女兒、婆婆一家人其實全都已經知曉，大家一起幫著徐仁豪（金炳哲 飾）隱瞞了真相，女兒伊琅（李書妍 飾）兒子政閔（宋智浩 飾）為了不讓剛剛接受肝移植手術、康復沒多久且醫院工作繁忙的媽媽擔心，刻意幫爸爸隱瞞。



這一情節引發了無數觀眾的討論，不少觀眾表示：「明明所有人都知道，為什麼不告訴她」、「雖然出軌的是兒子、是爸爸，但是不告訴女主也太過分了」、「一家人都在騙女主」、「媽媽真可憐，所有人都在幫渣男」等。 還有很多觀眾持有不同的意見，稱：「女主剛做完肝移植手術，如果直接告訴她，萬一太有壓力的話要怎麼辦」、「我覺得一家人的判斷是正確的，都是為了維護家庭的穩定」、「兒子和女兒很心疼媽媽啊，為了保護媽媽才選擇不說」等。

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